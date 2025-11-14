«Sigo disfrutando de mi profesión»

Roberto Zamarbide Salamanca Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

La gran dama del teatro en España vuelve hoy al Liceo con un alegato, según sus propias palabras, «en favor de la libertad de ser uno mismo, de luchar por ello, de no rendirse y del derecho de la gente mayor a tomar sus propias decisiones». Lola Herrera protagoniza Camino a la Meca bajo la dirección de Claudio Tolcachir y con Natalia Dicenta y Carlos Olalla como compañeros de reparto. La obra ha agotado el papel para las dos funciones programadas hoy y mañana, salvo unas pocas entradas de visibilidad reducida.

La actriz confesaba ayer su alegría por regresar a un escenario que le es familiar. «Siempre es un gusto venir a Salamanca, un lugar que siempre me ha acogido muy bien. Además, soy de aquí al lado y actuar en un recinto tan histórico como el Teatro Liceo es un placer». Basada en hechos reales, Lola Herrera (Valladolid, 1935) encarna a la artista sudafricana Helen Martins, su obsesión por su obra escultórica y sus difíciles relaciones con la comunidad donde vive en 1974, marcada por el apartheid.

Herrera se confiesa fascinada por el trabajo del dramaturgo argentino. «Hace tiempo que Tolcachir y yo queríamos trabajar juntos, y entonces él encontró este texto maravilloso, que habla de muchas cosas que son importantes en la vida, como la independencia del pensamiento, que no te la puede quitar nadie. Y de la vejez, que está marginada en esta sociedad». En la obra, tras la muerte de su marido, Miss Helen comienza a llenar su casa de esculturas orientadas hacia La Meca, lo que provoca el malestar de la comunidad en la que vive. El pastor del pueblo intenta internarla en una residencia de ancianos, a lo que Helen se opondrá con la ayuda de Elsa, una joven maestra llegada desde Ciudad del Cabo.

Camino a la Meca ha reunido sobre el escenario, después de dos décadas, a Lola Herrera con su hija, Natalia Dicenta. «Me siento muy apoyada por Natalia. La admiro mucho como ser humano y como actriz, pero sobre el escenario ya no somos madre e hija: la relación desaparece en nuestros personajes».

Cumplidos los 90 años, Lola Herrera dice que no mira al futuro y que se entrega en presente a la pasión por la escena. «He podido disfrutar mucho y sigo disfrutando de mi profesión. Me gustaría que esto fuera más largo, pero sé que hay un límite y lo aceptaré». Por el momento, la galardonada actriz vallisoletana vive con los ojos y oídos muy abiertos a lo que pasa en su entorno y se confiesa confundida por la deriva política y social que ha tomado el mundo. «Hay mucha información tóxica alrededor. La extrema derecha está haciendo muchos desaguisados, pero lo de Trump son palabras mayores. Y que haya tanta gente que les vote me parece trágico. Estos retrocesos me preocupan muchísimo».