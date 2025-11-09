Las siete vidas de las cárceles

Un grupo de 48 presos extranjeros de las Brigadas Internacionales liberados por Franco montan en camiones con destino a Irún para su expulsión de España. La prensa de la época destacó el hecho como «un gesto de magnanimidad» de Franco.

Roberto Zamarbide Domingo, 9 de noviembre 2025, 05:45 Comenta Compartir

Cuando se cumplen 30 años del cierre de la cárcel de la avenida de la Aldehuela, una mirada a la época del blanco y negro evidencia la flexibilidad que ha tenido Salamanca para reutilizar sus últimos establecimientos penitenciarios. Las celdas y galerías situadas junto al río dejaron paso en 2002 el Centro de Arte Contemporáneo Domus Artium (DA2) en una tan sorprendente como acertada maniobra cultural. Su antecesora hasta 1931, la Cárcel Vieja, se erigió sobre un antiguo convento y sobrevivió 170 años junto a la iglesia de Sancti Spíritus como prisión, Audiencia, almacén y mil usos más. Fueron cárceles, como se dice de los gatos, con siete vidas.

Esta historia comenzará por los orígenes de la cárcel más recordada. Manuel Alonso Ledesma, director de la prisión provincial en los años 20, soñaba con erigir un centro en el que el régimen carcelario aportara algún beneficio a los reclusos, «algo difícil en extremo -decía- en el caserón de la Cuesta de Santi Spíritus».

Varios reportajes en LA GACETA ya habían denunciado en 1923 el mal estado de las instalaciones de la llamada Cárcel Vieja. Señalaban la falta de higiene y el hacinamiento de los presos así como las deficiencias en la estructura del edificio, erigido en 1793 sobre donde estuvo el convento de la iglesia.

Ampliar Aviadores rusos y españoles del ejército republicano, en el patio de la cárcel de Salamanca. Instituto de Patrimonio Cultural

En 1926 el Ayuntamiento adquirió unos terrenos en las proximidades de la Granja Agrícola del Río para cedérselos al Estado. La Dirección General de Prisiones encargó el proyecto al arquitecto José Luis Aranguren, según refiere el historiador José Ignacio Díez Elcuaz. Las obras, con un presupuesto de 1.330.000 pesetas, comenzaron en diciembre de 1928. La construcción de los pabellones de la cárcel, sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados, se concluyó con rapidez, pero aunque el período de ejecución era de 26 meses, la recepción definitiva del complejo no se produjo hasta diciembre de 1931.

Tras una primera demora de la fecha prevista -la responsable del Gobierno tuvo que cancelar su visita del 20 de septiembre por problemas de agenda- , las principales autoridades de la provincia acudían dos meses después a recibir el 29 de noviembre a la flamante directora general de Prisiones de la República, Victoria Kent, primera mujer en España que ostentaba una dirección general, quien visitó Salamanca para la recepción provisional de las obras. Allí estaban el alcalde, Fidel Olivera; el presidente de la Diputación, Tomás Marcos Escribano, el presidente de la Audiencia, el fiscal, Miguel de Unamuno y otras personalidades y personal técnico implicado en la obra. Una placa en recuerdo del anterior director del Cuerpo de Prisiones de Salamanca y alma del proyecto, Manuel Alonso Ledesma, homenajeaba al promotor de la instalación, recientemente fallecido. Firmaban el recordatorio la Agrupación de Ayuntamientos del partido y empleados de la prisión.

Ampliar Vista de la trasera de las instalaciones a mediados de siglo. Foto: Cándido Ansede. Propiedad: Tatane Ruiz Ansede. Depósito: Filmoteca de Castilla y León

El traslado de los presos desde la cárcel vieja se produciría en la segunda quincena de diciembre, según avanzó LA GACETA, cuando se remataran algunos detalles pendientes de las instalaciones.La crónica subrayaba además que la plantilla del centro, apenas de nueve personas, era a todas luces insuficiente, y que los muros exteriores del recinto no infundían sensación de seguridad. Para demostrarlo, el propio periodista confesaba en tercera persona que «logró penetrar saltando el muro sin ninguna dificultad».

La nueva prisión respondía a los nuevos cánones del sistema penitenciario que traía la República, más orientados a la rehabilitación que al castigo. La prisión estaba diseñada para 100 reclusos, con un módulo celular de 21 celdas dispuestas en dos plantas y otro de galerías comunes. El edificio era luminoso, y los reclusos contaban con escuela, biblioteca, barbería, economato y enfermería, entre otros servicios que elogiaban las crónicas. Pero había un detalle que se destacaba por encima de todos; la nueva cárcel tenía calefacción central.

Hacinamiento en la Guerra Civil

Cinco años después de su solemne inauguración, el estallido de la Guerra Civil puso a prueba las capacidades del moderno recinto penitenciario. Cuenta Julio Fernández en «Cárceles y Sistemas Penitenciarios en Salamanca» que durante el período bélico tuvo que reabrirse la Cárcel Vieja para habilitarse como prisión militar debido al excesivo contingente de presos que se acumuló. Por la prisión provincial de Salamanca, diseñada para 100 internos, pasaron algo más de 2.000 presos a lo largo de la guerra. El hacinamiento por todos los espacios del recinto generó frecuentes enfermedades entre los recluidos, que fueron presa de los piojos. Según Fernández, un total de 140 presos fueron ejecutados por «rebelión» contra el nuevo régimen en distintos grados. El campo del Marín, cerca del cementerio, era por lo general el siniestro escenario de las ejecuciones.

Ampliar Coches estacionados en la puerta de la cárcel en sus últimos años de actividad antes del cierre y conversión en museo, Es el año 1991. ARCHIVO LA GACETA

Pasaron casi seis décadas hasta que con el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios del PSOE se diseñó un moderno centro que cubriría las necesidades de las provincia sde Salamanca y Zamora. La localidad de Topas fue el emplazamiento elegido. La ya vieja prisión de la Aldehuela estuvo funcionando hasta el día 28 de noviembre de 1995, y allí fueron trasladados los 115 presos entre grandes medidas de seguridad en seis viajes y un convoy especial para el etarra «Mamarru» y dos peligrosos delincuentes. Siete años después, la instalación inaugurada por Victoria Kent renació reformada como centro de arte contemporáneo. Fue como otra redención, esta vez del propio edificio.

Ampliar Vista de la cuesta de Sancti Spíritus a mediados de siglo, con la iglesia a la derecha de la imagen. Foto: Ángel Esteban. Propiedad: Ayuntamiento de Salamanca. Depósito: Filmoteca de Castilla y León Presos en un antiguo convento Restos de un viejo muro visible en el pasaje de Sancti Spíritus es lo único que queda de la conocida como Cárcel Vieja, que fue prisión durante casi un siglo hasta la apertura de la nueva cárcel de la avenida de la Aldehuela en 1931. El lugar acogió originariamente de la Casa Convento de las Caballeras de la Orden de Santiago, erigido en el siglo XIII como parte del monasterio de Sancti Spíritus. A finales del siglo XVIII, la marcha de las últimas religiosas y el deterioro del inmueble llevaron a su demolición para ser construido de nuevo. El 4 de octubre de 1793 ponía la primera piedra del edificio nada menos que Gaspar Melchor de Jovellanos, según refiere Villar y Macías en su Historia de Salamanca. En principio y tras la desamortización de Mendizábal se pensó instalar allí el colegio militar del Rey, pero al culminar los trabajos, en 1843 fue destinado a prisión provincial. No importó mucho que para entonces una nueva normativa estableciera que los siguientes centros deberían construirse en el exterior de la población:la de Salamanca estaba dentro del recinto amurallado y se accedía a ella desde el exterior por la puerta de Sancti Spiritus. Sus instalaciones tampoco cumplían los requisitos dirigidos a modernizar las prisiones españolas. La Cárcel Cieja de Salamanca ya nació vieja. La antigua cárcel, según señala Julio Fernández en su detallado estudio, «contaba con instalaciones mínimas, donde los internos aparte de los dormitorios, patios, escuela, biblioteca y capilla, no tenían otro tipo de actividad, ya que no existía trabajo al no haber talleres». El viejo caserón de Sancti Spíritus, como así lo definían los cronistas de la Segunda República, cuando se inauguró la prisión de la Aldehuela, estuvo aún funcionando, albergando presos hasta finales de los años sesenta. En esas décadas sirvió también de Audiencia, almacén municipal, albergue familiar, cuartel de la Policía Municipal, academia de la Banda de Música y sede de la Escuela de Artes y Oficios, entre otros fines, y muchos de ellos a la vez. Un auténtico edificio multiusos. En el año 1968 el Ayuntamiento planeó su derribo, no sin un debate ciudadano sobre la conveniencia de conservar un edificio histórico o acabar con un vestigio no demasiado valioso del pasado. Las máquinas demolieron el viejo caserón a finales de 1968. La actual calle de la Reja recuerda, con su extraña alineación detrás de la Gran Vía, un lateral del asimétrico polígono del edificio.