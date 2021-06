Los salmantinos ya tienen la opción de solicitar una consulta con su médico de familiar y decidir si prefieren ser atendidos por teléfono o en persona.

Sobre la bocina, pero llega a tiempo. La Consejería de Sanidad había anunciado que activaría esta posibilidad a finales de mes y ha sido el último día de mayo.

Cuando se pide una cita a través de la app móvil de Sacyl, aparece una nueva opción que antes no existía: ‘Lugar de actividad’. Es aquí donde se debe seleccionar si la consulta va a ser no ‘no presencial’ (telefónica) o presencial.

Los centros de salud cuentan con un sistema de gestión de citas ‘inteligente’ -aunque los médicos no están de acuerdo con esta adjetivo- que distribuye las peticiones de consulta en la agenda de cada profesional. La intención es que la consultas presenciales que pide el paciente no supongan más del 50% de la agenda del médico, pero a estas se le pueden sumar las consultas presenciales ‘programadas’, que son las que el médico organiza porque considera oportuno volver a ver a un paciente crítico, para seguimientos de patologías, etc.

“Estaba previsto para el 1 de junio, pero se ve que Sacyl ya lo ha ido activando el fin de semana y lo cierto es que ya se han notado más consultas presenciales. Sobre todo en los centros de salud urbanos y periurbanos”, apunta desde CESM el doctor Juan Manuel García Paino.

Por su parte, las consultas de Pediatría todavía no cuentan con esta opción de ‘exigir’ la consulta presencial. “Se solicitó que esperaran un poco más con el fin de que no se juntaran en la sala de espera niños con fiebre y niños que solamente vienen a hacerse revisiones programadas. Seguramente se activará pronto, pero tenemos que ver cómo separamos a estos niños”, argumenta el doctor Javier Pellegrini, vicepresidente de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP).