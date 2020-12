“Si se vacuna un porcentaje alto de población, en junio se podrá hacer una vida más normal”

La catedrática salmantina Ana Fernández-Sesma, que lidera uno de los grupos más potentes de investigación sobre virus en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, analiza las claves de las primeras vacunas.

–¿Cuándo cree que habrá una vacunación masiva de la población?

–Si realmente se consigue que se vacune un porcentaje alto, no solo los grupos de riesgo, para mayo-junio ya se podrá hacer una vida más normal porque habrá un gran grupo de la población vacunada. Los resultados que son del 90% de eficacia, pueden bajar al 80% cuando se comience a vacunar a todos los grupos de población, pero aún así, es altísimo, no hay que obsesionarse con que sea un 90 o un 95%. Yo creo que el segundo paso va a ser intentar ver cómo funcionan las vacunas en niños o embarazadas, pero va a ser cuestión de muy poco tiempo que se tengan datos fiables con los que se sepa manejar a los grupos no incluidos en los ensayos iniciales. En cualquier caso, no se han visto efectos adversos, prácticamente todos los que tuvieron enfermedad estaban en el grupo placebo.

–¿En poco tiempo habrá más vacunas de las que ahora se habla, no?

–De aquí a unos meses saldrán las siguientes, que van a ser las de adenovirus. Las ventajas de las vacunas de ARN mensajero es que la manofactura es muy rápida porque no tienes que hacer crecer la célula, es una molécula que se puede producir muy fácilmente, y es más segura la producción y más rápida, por eso han salido antes. Pero yo creo que todas van a ser seguras, es difícil que de las vacunas que están ahora mismo en fase 3 haya alguna que no sea suficientemente segura, no habría pasado las fases anteriores. No creo que haya una diferencia grande entre ellas.

–¿Cuáles son realmente las diferencias entre las vacunas de las que se está hablando?

–La primera diferencia es cómo están hechas, unas tienen material genético que es ARN mensajero (Pfizer y Moderna) y luego están las de adenovirus que hay varias (Oxford- Astra Zeneca, la rusa y un par más). Van a funcionar todas porque estas vacunas, tanto las de ARN como las de adenovirus, expresan la proteína del virus que genera más anticuerpos, que es la espícula. Luego tenemos opciones como algunas que se han hecho en China que usan un SARS inactivado, un tipo de vacuna más clásica. La mayor diferencia es la logística que requieren, si necesitan una o dos dosis, obviamente las de dos dosis son más difíciles de administrar porque tienes que controlar que la población se vacune por segunda vez, así que lo ideal sería una vacuna de una dosis con alta eficacia y eso, de momento, solo sucede en el caso de la de Janssen. El problema de las de ARN es que necesitan una mayor refrigeración porque es una molécula y es más fácil que se degrade, pero tampoco creo que sea tan difícil conservarla, ya hay ingenieros trabajando en ello. De todas formas, casi todos los hospitales tienen esos congeladores.

–¿Entonces nos pondrán distintas vacunas?

–Sí, va a haber varias porque no habrá suficientes dosis de una para todo el mundo. Lo bueno que tiene el abanico de las vacunas que tenemos es que te va a permitir ver qué vacuna funciona mejor en personas que tienen hipertensión, diabetes, etc. En general, creo que habrá diferencias pequeñas.

–¿Y habrá que vacunarse cada año, como con la gripe?

–Creo que no, aunque no lo sabemos. Una de las cosas que he aprendido en esta pandemia es a no hacer previsiones, podemos prever cosas que has visto basándote en epidemias anteriores, pero lo que está sucediendo ahora es tan diferente en cuanto a cómo se está reaccionando y cómo se está politizando, que es muy difícil decir que algo no va a cambiar. Desde luego, con los millones de personas que se han infectado, y con las oportunidades que ha tenido el virus de cambiar y apenas lo ha hecho, no se cree que vaya a ser un virus del que tener que vacunarse todos los años y cambiar la vacuna todos los años. A lo mejor lo que sí que sucede es que se recomiende vacunarse todos los años a determinados colectivos, como los grupos de riesgo.

–¿Que dé reacción es bueno?

–Dentro de la vacunación masiva puede haber algún efecto adverso, pero el riesgo en este caso es mucho menor que el riesgo de infectarse. La vacunación es una versión mucho más suavizada, presenta los componentes del virus más importantes para el sistema inmune sin los estragos que causa una infección y las posibles secuelas. Yo, desde luego, prefiero una vacunación mucho más que una infección, que tiene un efecto de riesgo que no sabes porque, como está pasando ahora, salen a la luz patologías previas que no sabías. Hay que pensar en el beneficio de todos, vivimos en sociedad y la vacunación es lo que ha permitido que avance la sociedad, que no se te mueran la mitad de tus hijos de enfermedades infecciosas. Me parece muy egoísta no vacunarse.

–¿Así que se vacunará en cuanto pueda?

–Sí, en la primera que salga aprobada por la agencia de Estados Unidos. Aquí conocemos a mucha gente que ha participado en el ensayo de Pfizer. En cuanto esté disponible, me la pondré y normalmente los que trabajamos con virus somos considerados de los primeros, después de las personas de riesgo y los sanitarios.

–Algo que llama la atención es que la información sobre el éxito de las vacunas llega en comunicados ¿no se están publicando los resultados en revistas científicas?

–No es una práctica común, porque las compañías son muy cautas, y normalmente se saca la nota de prensa cuando la vacuna ya está lista, pero ha habido mucha presión, primero por las elecciones en Estados Unidos, y luego porque se necesitaba saber si era una apuesta viable, si había que poner más gente a trabajar. Además, las vacunas ARN mensajero las habían hecho en fase 1 y fase 2, pero no en fase 3, así que había una curiosidad científica de saber cómo iban a funcionar. Y como la de Moderna la había desarrollado el NIH, y es una versión parecida a la de Pfizer, había también una carrera.

–El CEO de Pfizer vendió el 62% de sus acciones tras anunciar el éxito de la vacuna, ¿es normal esta práctica?

–Eso pasa cada tres días aquí, pero es algo en lo que no entro.

–¿Cómo ha sido la celebración del Día de Acción de Gracias?

–En casa lo vivimos con menor celebración, yo siempre tenía invitados, pero este año hemos estado solo mi marido, mis hijos y yo sin salir a ningún sitio. En Nueva York hubo mucha campaña para que la gente no viajara, pero la gente viajó igual, se ha juntado con sus familias y en poco tiempo sabremos cuál será el resultado.

–¿Tras la Navidad viviremos una tercera ola en España?

–Quizás, en Estados Unidos seguimos como en la fase 2 de España, no hemos salido nunca de ahí. No creo que sea tan grave no poder juntarte en Navidad con tu familia, yo me he pasado diez años sin ir a casa en Navidad porque mis hijos no tenían vacaciones en el colegio, no estaba contenta, pero no era el fin del mundo.

–¿Para evitar que de nuevo se disparen los contagios la clave son muchos test y resultados rápidos?

–Las claves son varias cosas. Es como la teoría del queso suizo, no hay fórmula mágica, depende de la infraestructura, del país, de la idiosincrasia, de cómo se relaciona la gente, así que cuantas más medidas se pongan, mejor, porque siempre va a fallar alguna y siempre van a funcionar otras. Ninguna medida es infalible y ninguna persona va a tener bien puesta la mascarilla todo el día, no puedes confiarte y quedarte horas y horas en un espacio cerrado, hay que usar el sentido común y no pensar que se puede hacer vida normal, pero sí intentar hacer la vida más normal posible. Las medidas son inconvenientes, pero hay que cumplirlas y no pensar que son para fastidiarnos. No me esperaba esa reacción de la gente, que tenga esa indignación porque le digan que se queden en casa.