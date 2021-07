Francisco Javier Melgosa, director del Máster de Turismo de la Universidad de Salamanca y vicepresidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), afirma que la quinta ola va a tener un impacto casi definitivo en el turismo extranjero. Sin embargo, confía en que el viajero nacional va a seguir respondiendo, aunque por destinos menos masificados, un perfil en el que puede encajar Castilla y León. Además, pide a las administraciones que adopten medidas equilibradas para no ahogar más al sector.

–¿Ya se está viendo un impacto claro de la quinta ola en el turismo?

–La quinta ola ha supuesto la cancelación de reservas y para el mercado internacional resulta nefasto. Todo el mapa de España en el “semáforo europeo” está en color rojo, lo que va a implicar que no van a venir muchos extranjeros. Nadie se atreve a viajar al extranjero cuando hay riesgo de contagio.

–Este nuevo repunte de casos ha sumido en más incertidumbre al sector turístico.

–Está demostrado que cada vez que somos optimistas llega una nueva ola, un jarro de agua fría para el sector. Y la incertidumbre es nefasta. Es lógico que los empresarios pidan prudencia a las administraciones en la aplicación de medidas. Si se pasan de frenada, ahogas al sector. Buscar un equilibrio es el reto y una responsabilidad de todos. En esta situación habrá que apostar por el turista nacional y por un turismo de proximidad, por lo que los destinos no masificados pueden tener una oportunidad.

–¿Cree que la quinta ola apenas va a afectar a la llegada de turistas nacionales?

–Esperemos que tenga menos incidencia. La mayor parte de la población española tiene respeto a la enfermedad. Se está viendo que se ha liberado el uso de la mascarilla al aire libre y aún así mucha gente la lleva puesta en la calle. Es un indicador de que hay responsabilidad y respeto. Pero también hay ganas de salir después de tanto tiempo encerrado. Ese factor puede jugar a favor de que el turista nacional apueste por España.

–¿El turismo rural puede beneficiarse de nuevo como ocurrió el año pasado?

–Sin duda. Ahora una parte importante de la demanda turística española va a apostar por destinos seguros, el que no esté masificado y que adopta todas las medidas y protocolos. Donde hay multitudes, existen más riesgos. En ese sentido, el perfil de los destinos de Castilla y León puede encajar, teniendo además al lado el atractivo de Madrid. Puede que no note tanto el impacto de la quinta ola. Hay malas expectativas para el turismo extranjero, pero no para el nacional.

–¿El sector turístico puede permitirse un segundo verano tan atípico?

–A nivel de economía ha sido el sector más perjudicado por la pandemia, aunque hubiera otros también afectados. El reto de todos es intentar salir de la mejor forma posible, mitigar ese impacto, porque desde luego puede ser demoledor. Para el sector turístico es frustrante porque han de convivir con la incertidumbre. Por eso es más importante que nunca hacer un turismo responsable, aunque pueda ser un poco más caro. Y la vacunación resulta vital, porque está demostrado que en un vacunado que se contagia, los efectos de la enfermedad son menores.

–Si la situación se controla. ¿Se podría vivir un boom del turismo en otoño?

–No creo que haya tanto como un boom, porque la situación laboral influye. Desde luego, está claro que la gente tiene ganas de salir y viajar. Aunque ya nos hayamos acostumbrados a muchas restricciones, el denominador común de las personas es que hay ganas de viajar.