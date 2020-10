“Si no enfermamos de coronavirus, será de catarro”. El malestar en las colas de los centros de salud

Apenas hace falta llama para encender la mecha en las puertas de los centros de salud, donde los pacientes siguen sin entender por qué no les dejan pasar si tienen hora con su médico, para las analíticas o para someterse a las pruebas de coronavirus. Deben entrar por turnos para no agruparse en el interior, con el peligro de contagio que supone, pero mientras esperan en la calle llueve y apenas hay sitio para cobijarse. En San Juan de Mata los pacientes esperan su turno para hacerse la PCR en la acera. Esto provoca situaciones de tensión que se extienden también a la tarde, cuando llegan las colas para vacunarse de la gripe. “No es normal que estemos así. Si no te pueden atender que te citen más tarde, pero no puede haber 30 personas esperando en la calle. Si no tienes el coronavirus te vas con catarro”, denuncia Maribel. También hay opiniones contrarios. “Esperar dentro es muy peligroso. Es mejor pasar frío fuera. Dentro la gente tose y el contagio a través de aerosoles es muy complicado”, reconoce Pilar, ante la falta de refugio en La Alamedilla. “Hoy hay poca gente, pero hay días que la cola es de 200 metros”, añade. En ese momento se dispara una discusión con el celador por las esperas. Pilar ha dado positivo en una PCR antes de operarse y acude para confirmar el diagnóstico, porque ya ha estado confinada. “Me dicen que por qué estoy aquí si soy positiva, pero es que me han llamado para que venga. ¡Qué voy a hacer!”