Javier Pellegrini, vicepresidente de la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, no podía creerse la decisión del Gobierno de que los niños fuesen a supermercados y farmacias, que posteriormente fue rectificada. "No sé para que nos piden consejo", lamentaba.

–¿Cómo vio la primera medida del Gobierno de que los niños acompañasen a sus padres al súper o a la farmacia?

–No tiene ningún sentido salir a las farmacias y al supermercado. Nos preguntábamos de dónde había salido eso porque todas las sociedades de pediatría estábamos que echábamos humo. Todas las sociedades de primaria protestaron porque nadie había dicho eso. No sé para que dicen que piden consejo a la sociedad de pediatría y luego hacen lo que quieren.

–¿Cómo debe ser la salida de los niños a la calle?

–Hay un hándicap. Los niños son lo mismo que los asintomáticos. Pasan una enfermedad muy leve y banal con febrícula y un par de días de tos, pero la contagian. Una persona con poca sintomatología y que puede contagiar, es de sentido común, que si sale, a no ser que no se junte con nadie, tiene que ir con mascarilla. Sino se puede poner mascarilla no lo puedo llevar a sitios donde haya gente. Hay que avisar que los niños de 4 o 5 niños no se les puede llevar al parque a jugar, ni a juntarse con otros niños, ni otros padres, ni tocar los columpios, ni tocar el tobogán. Deberían salir para dar un paseo o para irse al campo y correr a donde quieran, pero no a la farmacia ni al supermercado. Eso no tiene ningún sentido. Si salen los niños, tienes que proteger al resto; porque ellos deben ir con mascarilla quirúrgica que no les protege, pero sí a los demás de los niños.

–¿No puede suponer un mayor riesgo poner a los niños una mascarilla que no van a dejar quieta?

–Tocarse la mascarilla es un riesgo pero para contagiarse a uno mismo. No se la ponemos para que no se contagien, sino para que no contagien ellos. Lo que hay que hacer es si hay que sacar a los niños que sea en un sitio donde ni ellos corran peligro, ni el resto de la gente. Los niños pueden contagiar porque son muy peligrosos porque no tienen sintomatología. Si ves a un adulto con fiebre y con tos huyes, pero si ves a tu hijo con tos, lo comes a besos. Y el problema es que te lo está pegando.

–¿Es partidario de que salgan a la calle?

–Con sentido común. Pueden salir si no hay peligro para ellos y para el resto. En lo que dijo el Gobierno al principio hay peligro para todos. No soy psicólogo. Un niño pequeño como los lactantes no notan nada y están con sus papás. De 2 a 5 años habrá de todo. A lo mejor tampoco hay que hacer café para todos. Si se les saca que sea en condiciones. Lo mejor sería que se fueran donde no hubiera nadie... como el campo.

–Pero al campo está prohibido

–Ese es el problema. Al parque seguro que no. No puedes explicarle a un niño de 4 años que va a ver otros niños y no se va a poder acercar.

–¿Se podría hacer una guía para que los niños usaran bien las mascarillas?

–No serviría de nada. Para un niño de 10 a 12 años sí, pero para más pequeños. Si le dices que no se la toque, se la va a tocar más.

–¿La salida de los niños va a suponer un nuevo riesgo?

–Siempre que salgan los niños es un nuevo riesgo. Este tipo de mascarillas quirúrgicas es para que ellos no la contagien. A ellos no les protegen. Por eso fue de tal tamaño la estupidez de meterles en los supermercados. Ellos tienen poco riesgo, pero los contagios los sufrirán los mayores.