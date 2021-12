Sheila, la salmantina que superó un cáncer de mama: “Siempre que puedas, cambia miedo por fe”

El 14 de febrero de 2020 Sheila Casmar no tuvo ramo de rosas, caja de bombones o viaje París, sino que esperaba su informe de anatomía patológica. “Hay momentos en la vida en los que empieza una revolución. En mi caso llegó ese día, con el cáncer de mama, pero la enfermedad fue solo la excusa”, explica la salmantina, que acaba de autopublicar el libro de autoayuda “En busca de mí”. Una obra —donde una parte de los fondos se destinarán a la Fundación Contigo contra el cáncer de la mujer y a un proyecto de servicio de oncología médica del Hospital de Salamanca— donde no sólo cuenta su historia personal de lucha contra el cáncer sino también relata cómo se fue encontrando, conociendo y dándose el amor a sí misma que tanto necesitó.

Sheila tenía 35 años y dos hijas cuando supo que tenía cáncer de mama. “Yo era hipocondríaca. Siempre me he imaginado mil enfermedades. Por eso cuando un día me toqué un bulto en el pecho acudí yo sola al médico sin contárselo a nadie”, recuerda. Inició la quimioterapia el 11 de marzo, coincidiendo durante cuatro meses con la explosión de la pandemia y el confinamiento domiciliario. “Tenía más miedo al covid que a lo que me estaba pasando. No me quería contagiar y cuando volvía a casa del hospital cada semana pensaba que lo había cogido”, recuerda la salmantina, que por contra agradeció pasar el tratamiento en casa para evitar “la presión social y esa pena que te hace sentir la gente”. Lo más duro para Sheila, según reconoce, fue “la pérdida del pelo, la falta de aceptación y noramilizar que nos pasa a todos”.

Por eso, ha decidido que una parte de los fondos recaudados con su libro de autoayuda vayan destinados a “gorros y gafas frías para retrasar la pérdida del cabello y las cejas” para los pacientes del Hospital de Salamanca. Tras la quimioterapia y radioterapia, Sheila Casmar fue operada y en julio del pasado año ya estaba recuperada. “Ahora sigo con mis revisiones cada tres meses y los nervios cada vez que hay una prueba”, asegura la salmantina, que explica que su libro no va dirigido solo a pacientes de cáncer de mama, sino a todas aquellas “personas que pasen un proceso parecido en el que necesiten aliento positivo”.

“Nada es tan terrible. Entramos en esto con mucha falta de información, pero se puede lidiar con ello. Me parece fundamental la positividad. Aunque te cura la medicina, la positividad es una parte fundamental. A mí me ha ayudado mi carácter positivo. Ante una adversidad hay que mirar para dentro, aceptar las cosas y quererte”, explica la autora de “En busca de mí”.

En el libro, Sheila Casmar apunta cinco llaves para llevar en nuestro “llavero de la vida” y conseguir el bienestar: el amor, la fe, la gratitud, el compromiso y la aceptación. “Con el amor es muy importante el amor propio. Yo me dí cuenta de que en vez de dar tanto a los demás, el amor empieza por uno mismo”, asegura la salmantina, que destaca el giro que ha dado en su propia vida. “Cualquier persona que vive algo así, sea un cáncer, una enfermedad o un accidente, cambia para siempre. Vamos corriendo a todos los sitios y vivimos en automático, no disfrutamos de lo sencillo que es lo que nos llena. Por eso es importante encontrar un rato para leer porque me lo merezco o preparar un baño para mimarse. Yo no me quería en absoluto y el principio de todo es quererse uno mismo”, subraya la salmantina, que desde bien pequeña ha mantenido una pasión por la escritura, a la que ahora ha dado rienda suelta en esta obra que ya promocionan numerosos famosos en redes sociales.