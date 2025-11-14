«Los servicios sociales de Castilla y León son un referente a nivel nacional e internacional» La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destaca el compromiso que tiene la Junta

La Gaceta Salamanca Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:02

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado este viernes en el Foro GACETA de Servicios Sociales el compromiso que tiene la Junta en «avanzar y transformar los servicios sociales para darles visibilidad y relevancia y ponerlos en el lugar que les corresponde».

«Los servicios sociales de Castilla y León son un referente a nivel nacional e internacional como así reconocen distintos indicadores», aseguró Isabel Blanco, a la vez que destacó que «atender a las personas con las nuevas tecnologías, atenderlas en su domicilio, atenderlas en las residencias, generar empleo, apostar por su calidad de vida y sobre todo también generar oportunidades» son prioridades del Gobierno del presidente Mañueco.

Blanco recordó las cifras presentadas en los presupuestos para 2026 afirmando que por primera vez se supera «la barrera de los 1.000 millones en atención a las personas mayores, dependientes o con discapacidad». «Eso significa que son más de tres millones de euros al día lo que se destina a la atención de estas personas», añadió.

La vicepresidenta de la Junta insistió además de que todas estas medidas llegan de la mano de la inclusión de las nuevas tecnologías: «En el día a día de las personas mayores como la teleasistencia avanzada gratuita, la introducción de los robots sociales, de las estaciones de telemedicina, de los andadores, de los inodoros o de las ayudas para las camas que van a formar parte de los hogares».