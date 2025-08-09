FOTODENUNCIA
Unos servicios muy públicos
Salamanca
Sábado, 9 de agosto 2025, 06:00
Junto a este contenedor de residuos orgánicos de la calle Condes de Crespo Rascón, alguien ha dejado un inodoro. No se le puede negar su trayectoria de relación con la materia orgánica, pero este accesorio tan útil ya está jubilado de esas faenas y ha pasado de servicio privado a «servicio público».
