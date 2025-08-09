Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JULIÁN SIERRA
FOTODENUNCIA

Unos servicios muy públicos

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 06:00

Junto a este contenedor de residuos orgánicos de la calle Condes de Crespo Rascón, alguien ha dejado un inodoro. No se le puede negar su trayectoria de relación con la materia orgánica, pero este accesorio tan útil ya está jubilado de esas faenas y ha pasado de servicio privado a «servicio público».

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Unos servicios muy públicos

Unos servicios muy públicos