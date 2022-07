Sergio, recién emancipado: “Los jóvenes tenemos un problema gordo”

Sergio es un joven salmantino que acaba de cumplir los 30 años y que, por fin, tras más de diez años de esfuerzo y dedicación logró entrar en una hipoteca para independizarse y salir de casa de sus padres. Sergio comenta las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes cuando desean obtener su propio hogar.

––¿Cómo fue el proceso de salir de casa de sus padres?

–Yo me compré el piso hace como un añito y medio, justo el febrero antes de la pandemia. Lo conseguí comprar porque, con apenas dieciséis años, me puse a trabajar y ahorrar. Durante varios años estuve trabajando y viviendo con mis padres, lo que me ha permitido hacerme con el dinero necesario para entrar en una hipoteca y, por fin, poder independizarme, pero, vamos, que fue muy complicado: me costó Dios y ayuda. Por suerte, mientras viví con mis padres ellos a mí no me pedían nada, ni dinero para la comida ni nada, eso me ayudó mucho a ahorrar, pero es verdad que no todo el mundo tiene ese apoyo. Aparte, también está el tema laboral. A mí me costó mucho conseguir un trabajo estable, estuve con contratos temporales de una empresa a otra hasta que conseguí asentarme en una. Allí, estuve tres años y eso me dio la estabilidad necesaria, no solo para ahorrar, sino para que me aprobaran la hipoteca, pero, incluso con nomina y todo, no fue fácil, probé con muchos bancos y solo uno me aprobó el trámite. Además, yo decidí comprar en Aldeatejada porque me gustó mucho la zona, pero es verdad que los pueblos tienen más facilidades y una serie de beneficios y bonificaciones que también me han ayudado.

––¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran los jóvenes para emanciparse?

–Los jóvenes tenemos un problema muy gordo, antes las cosas no eran así. Nuestros padres, la gran mayoría, consiguieron comprarse su casa. Eso ahora es casi imposible porque: ¿quién se arriesga a meterse en una casa si no tienes estabilidad? Se necesitan unas condiciones que, actualmente, están muy difíciles de conseguir. Los principales problema son que los trabajos en su mayoría no son de periodo indefinido y los salarios que son muy bajos. También es verdad que la juventud de ahora prefiere vivir en casa de sus padres y que les hagan todo, lo digo porque tengo muchos amigos que son así.

–¿Qué se puede hacer desde la política para incentivar la emancipación juvenil?

–Las políticas del Estado pueden ayudar. Prácticamente los jóvenes no tenemos ayudas en este aspecto. Solo se incentiva el alquiler, pero, desde mi punto de vista, alquilar es tirar el dinero porque pagas por algo que no es tuyo cuando podrías estar pagando una hipoteca. Debería incentivarse que la gente joven compre.