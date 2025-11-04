Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Sergio Dalma, durante su actuación en Salamanca el pasado noviembre. ARCHIVO

Sergio Dalma vuelve a Salamanca en abril para presentar su disco «Ritorno a Via Dalma»

Actuará el 11 de abril en el Enjoy! Multiusos de Salamanca

R. Z.

Salamanca

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:21

El cantante barcelonés Sergio Dalma actuará el 11 de abril en el Enjoy! Multiusos de Salamanca dentro la gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico «Ritorno a Vía Dalma». La de Salamanca será la cuarta fecha de este tour, demostrando el fuere vínculo que tiene el artista con el público salmantino, con el que se cita de forma habitual en todos sus espectáculos.

El nuevo disco de Dalma, que sale a la venta el día 14 de noviembre, ya tiene dos anticipos publicados, «Entre tu y mil mares», una versión del éxito Laura Pausini, y «Parole, parole», que popularizó Mina, el último adelanto del disco.

En este proyecto, Dalma reúne con energía y vitalismo a varias generaciones de autores italianos. El álbum cuenta con temas de autores contemporáneos que han triunfado en España como Nek, Zucchero o Laura Pausini, pero también reinterpreta algunas canciones clásicas, como este 'Parole, Parole', de Mina, homenajeando su legado sin renunciar a los sonidos actuales.

