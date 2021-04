El de Marisa es uno de los 359 nuevos casos de cáncer colorrectal que se diagnosticaron en Salamanca en 2020. “Cuando salí de la colonoscopia, el médico me dijo que había visto una cosa muy fea y que esperaban que no fuera metástasis”, confiesa esta madrileña que desembarcó en la capital charra por motivos laborales de la mano de su marido. Más de un año después y tras terminar su tratamiento de quimioterapia -previamente recibió 28 sesiones de radio-, hace un mes, recuerda que lo más duro de esta travesía fue “la soledad” -sus cuatro hijos están “repartidos por España”- y la noticia de que, tras la operación tendría que llevar una bolsa: “El primer bombazo de verme con la bolsa de ostomía fue espantoso. No lo admitía”.

En su caso, los problemas comenzaron a principios del año pasado. Pero la brusca aparición de la covid hizo que todo se paralizase. También las pruebas para el diagnóstico de cáncer de colon. “Cuando me iban a hacer la primera analítica llegó la pandemia y después el confinamiento y paralizaron todo”. La prueba definitiva no llegó hasta junio de ese mismo año. “Ahí ya me lo diagnosticaron”, reconoce Marisa. Pero esa colonoscopia “urgente” no llegó hasta finales de mayo. Esta salmantina de adopción fue intervenida el 6 de agosto, donde le retiraron una docena de ganglios, uno de ellos infectado. La primera y única manifestación del cáncer de colon fue la colitis. “Tenía colitis por la mañana, pero tomaba zumo de limón. Así estuve bastante tiempo hasta que se lo dije al médico de cabecera”. Más allá de eso, no tenía ninguna molestia más. “No me encontraba ni cansada, ni nada”. “Por mi imaginación no había pasado nunca que tenía algo malo porque no me encontraba mal en absoluto”.

Marisa, de 76 años, es de esas ciudadanas que tenía antecedentes -su madre falleció de cáncer de colon con 77 años- y por lo tanto, cuando cumplió 60 pidió que se le realizasen las pruebas de prevención. “Me realizaba frecuentemente análisis de heces”. De ahí que enfatice sobre la importancia de prevenir. “Es importantísimo”.

El carácter optimista de Marisa le ha permitido tirar hacia adelante para seguir disfrutando de sus seis nietos y transmitir al otro lado del teléfono la fuerza de una mujer luchadora por naturaleza: “La palabra cáncer es espantosa, pero hay que seguir hacia adelante. Bajé a la calle desde el primer día”.