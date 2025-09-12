Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Señal rebelde en pleno centro

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:00

En la calle Concejo, hemos encontrado esta señal que parece haber decidido tomarse vacaciones. Está completamente girada y cubierta de pegatinas, como si fuera un lienzo urbano improvisado. Si alguien no conoce bien la zona, podría confundirla con una obra de arte moderno... o con un rompecabezas imposible de resolver.

Espacios grises

