FOTODENUNCIA
Señal rebelde en pleno centro
Salamanca
Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:00
En la calle Concejo, hemos encontrado esta señal que parece haber decidido tomarse vacaciones. Está completamente girada y cubierta de pegatinas, como si fuera un lienzo urbano improvisado. Si alguien no conoce bien la zona, podría confundirla con una obra de arte moderno... o con un rompecabezas imposible de resolver.
