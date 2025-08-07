Señal perdida

La Gaceta Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

En la calle Príncipe de Vergara, hay una señal que ha decidido tomarse unas vacaciones permanentes. Medio caída y abrazada por un árbol, como si fuera su primo lejano, está tan bien camuflada que ni los exploradores más expertos la encontrarían. Algunos dicen que advierte de algo importante, pero nadie lo sabe con certeza...