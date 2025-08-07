Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ÁNGEL GARCÍA
FOTODENUNCIA

Señal perdida

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 06:00

En la calle Príncipe de Vergara, hay una señal que ha decidido tomarse unas vacaciones permanentes. Medio caída y abrazada por un árbol, como si fuera su primo lejano, está tan bien camuflada que ni los exploradores más expertos la encontrarían. Algunos dicen que advierte de algo importante, pero nadie lo sabe con certeza...

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Señal perdida

Señal perdida