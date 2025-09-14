FOTODENUNCIA
Señal atropellada en La Vaguada
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 14 de septiembre 2025, 05:30
Algún vehículo que accedió a la calle Empedrada, paralela a la Vaguada de la Palma, no debió advertir que había una señal de prohibición y del meneo que le metió se ha quedado así de torcida.
No parece que vaya a caerse, pero sí que intenta asomarse disimuladamente a escuchar las conversaciones de los peatones.
