Señal atropellada en La Vaguada

Imagen de la señal torcida en la zona de La Vaguada.

La Gaceta Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 05:30

Algún vehículo que accedió a la calle Empedrada, paralela a la Vaguada de la Palma, no debió advertir que había una señal de prohibición y del meneo que le metió se ha quedado así de torcida.

No parece que vaya a caerse, pero sí que intenta asomarse disimuladamente a escuchar las conversaciones de los peatones.

Temas

Salamanca