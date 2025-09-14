Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la señal torcida en la zona de La Vaguada. MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Señal atropellada en La Vaguada

No parece que vaya a caerse, pero sí que intenta asomarse disimuladamente a escuchar las conversaciones de los peatones

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 05:30

Algún vehículo que accedió a la calle Empedrada, paralela a la Vaguada de la Palma, no debió advertir que había una señal de prohibición y del meneo que le metió se ha quedado así de torcida.

No parece que vaya a caerse, pero sí que intenta asomarse disimuladamente a escuchar las conversaciones de los peatones.

