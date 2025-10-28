La Semana Verde suma a 'influencers' para activar el respeto ambiental

R.Z. Salamanca Martes, 28 de octubre 2025, 20:08 Comenta Compartir

»Comunicar para conservar, divulgar para transformar». El título que inspira la 18ª edición de la Semana Verde de la Universidad de Salamanca resume los objetivos que plantea la institución académica en esta cita anual: subrayar el poder de la comunicación y la divulgación como herramientas para activar el compromiso de la población frente a las amenazas ambientales.

Así, la física, meteoróloga y comunicadora Isabel Moreno, habitual en el programa de La 1 de RTVE «Aquí la Tierra», abrirá el próximo martes 4 en el Aula Unamuno con su charla «Comunicando cambio climático, una guía definitiva» una semana de charlas, foros, talleres y salidas abiertas a la ciudadanía y gratuitas. Para llevar el mensaje a más sectores de la población y despertar la reacción en los participantes. La Oficina Verde de la Universidad, organizadora de la actividad que está cofinanciada por la Junta de Castilla y León, ha querido dar un paso más allá. «Vamos a contar con 'influencers', que comunican de otra manera a través de las redes sociales como Instagram y TikTok , que para los jóvenes son vitales», avanzó la técnico de la Oficina Verde Mar Marcos. En esta línea, en la sesión de tarde de la primera jornada, un foro dedicado a «Nuevos referentes e la comunicación ambiental», analizará la figura de los 'ecoinfluencers', con la participación de la escritora y divulgadora ambiental Abbey C. Díaz .

Esta Semana Verde explorará en sus foros de debate con un variado panel de expertos el dilema de la confianza que ofrece hoy día la información ambiental y presentará ejemplos de nuevas narrativas en la comunicación ambiental. También planteará salidas al parque botánico de Huerta Otea, una actividad comunicativa el viernes 7 en la plaza del Liceo, un maratón de identificación de especies de animales y plantas en la isla del Soto y una visita al jardín botánico de Madrid.

Cerca de 8.000 personas han participado en las más de 300 actividades desarrolladas por las distintas ediciones de la Semana Verde de la USAL. «Las instituciones académicas, como nuestra universidad, desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de soluciones y en la construcción de modelos de desarrollo más sostenibles y respetuosos», explicó la vicerrectora de Sostenibilidad, Matilde Olarte, durante la presentación de la iniciativa.

En ello incidió también Pedro Gallego, director de la Oficina Verde, quien además destacó la necesidad de hacer frente a un entorno cambiante «con distintas herramientas de comunicar. Ahora hay muchos nodos informativos y más peligros con toda esa información a veces contradictoria que nos llega. Por eso es necesario proporcionar mejores herramientas para filtrar esos mensajes».