La Semana de la Ciencia triplica su oferta y aspira a llegar a 1.800 personas Se desarrollará del 14 al 22 de noviembre

Javier Hernández Salamanca Martes, 4 de noviembre 2025, 19:19

La Universidad de Salamanca ha diseñado una Semana de la Ciencia llamada a batir registros, puesto que ha triplicado la oferta de actividades-pasa de 14 a 22- y casi multiplica por cinco el número de plazas disponibles para los participantes, que aspira a llegar a los 1.800.

El vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento -Federico Bueno de Mata- destacó «el enorme trabajo de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación» de la Universidad para sacar adelante un programa tan nutrido: «En 13 días -del 10 al 22 de noviembre- habrá 50 actividades y 87 sesiones distintas que incluyen visitas guiadas, rutas urbanas, exposiciones, charlas… Es ciencia transversal que, además, no solo se desarrollará en Salamanca, sino en otros distritos como Zamora, Ávila y Béjar».

Bueno recalcó que «no se trata solo de ciencia con bata blanca, sino desde otros puntos de vista como las humanidades, arqueología, ciencias ambientales o humanidades digitales».

La inscripción para las 50 actividades se abrió este martes, a través de la web culturacientifica.usal.es, y las plazas se otorgarán por orden de inscripción.

El responsable de la Unidad de Cultura Científica y la Innovación, Raúl Rivas, señaló que el objetivo de estas iniciativas es «trasladar el conocimiento a la sociedad» con actividades que, en su gran mayoría, son gratuitas, salvo algunas excursiones que implican un pequeño canon y que «se amplían a todo el radio de acción de la Universidad con sus campus periféricos».

Por su parte, María Ángeles Tardáguila -técnico en la Unidad de Cultura Científica y la Innovación- recordó que «la mayoría de actividades ofrecen dos sesiones para dar más oportunidades de participar» y mencionó algunos de los puntos más destacado del programa: «Habrá talleres de reciclar y hormigonar, que no gusta destacar porque permiten la participación de público preescolar, desde los cinco años. En el lado opuesto, también talleres que explican las propiedades del vino, para mayores de 18 años».

Tardáguila mencionó puntos destacados del programa como 'A qué juegan los químicos' o un taller que se desarrolla en la Facultad de Farmacia sobre cómo fabricar nuestros propios medicamentos. «Entre las charlas destacamos la del dolor crónico en enfermedades reumáticos e inflamatorias, en Medicina, o los nuestros tratamientos para la salud mental, que se imparte en el Hospital de Zamora». Para Ávila se reserva otra charla -de gran actualidad- sobre cómo predecir las inundaciones.

También, aprovechando que el tiempo está siendo permisivo, se han programado «rutas urbanas y excursiones de día entero los días 15 y 22 de noviembre».