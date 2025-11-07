Seiscientos años de alma, historia y orgullo gitano La Asociación Cultural Unión y Progreso Mujer Romaní organiza una charla-coloquio para visibilizar la identidad, la historia y las aportaciones del pueblo gitano

El Centro Comercial El Tormes acoge este viernes 7 de septiembre, a las 19:00 horas, la Charla-Coloquio «Cultura Gitana: 600 años de historia del pueblo gitano, un pueblo más de España», organizada por la Asociación Cultural Unión y Progreso Mujer Romaní.

Este encuentro tiene como objetivo visibilizar la historia, la identidad y las aportaciones del pueblo gitano a lo largo de más de seis siglos de presencia en España. Una historia marcada por la resiliencia, la diversidad y el papel esencial que la comunidad gitana ha desempeñado en la construcción de la cultura española, especialmente a través del arte, la música y la tradición oral.

La mesa estará compuesta por Almudena Navarro, presidenta de la asociación; Ainhoa Jiménez, vicepresidenta y responsable del área jurídica; y Alba Jiménez, secretaria de la entidad, quienes abordarán temas como la evolución histórica y social del pueblo gitano, su realidad actual y la importancia de fomentar la igualdad y la convivencia intercultural.

Durante el acto, el artista Diego Escribano realizará una obra pictórica en directo, que será presentada al finalizar la charla como símbolo del diálogo entre arte e identidad.

Como cierre de la jornada, la cantante Tamara Navarro «La Gitana», junto con el grupo La Cantera, ofrecerán una actuación musical que recorrerá las diferentes etapas del flamenco en España, desde sus raíces más tradicionales hasta las expresiones contemporáneas que mantienen viva esta herencia cultural.

Con este evento, El Tormes reafirma su compromiso con la diversidad, la inclusión y la difusión del patrimonio cultural, apoyando actividades que fomentan el respeto mutuo, la visibilización de todas las identidades y el reconocimiento de la riqueza que aporta la pluralidad cultural.

