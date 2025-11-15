Uno de cada seis trabajadores de bares y restaurantes de Salamanca es extranjero Casi el 10% de la 'plantilla' del sector de la construcción ha llegado de otros países

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La falta de personal que viene sufriendo la hostelería desde hace varios años está encontrando un «salvavidas» en la mano de obra extranjera. Uno de cada seis trabajadores de los bares y restaurantes de la provincia han llegado desde otros países. Mientras que en el mercado laboral de Salamanca los extranjeros representan menos del 7% de los afiliados a la Seguridad Social, en el sector hostelero el porcentaje se eleva al 17,25%. En menos de cinco años, desde julio de 2021, cuando eran 940, los inmigrantes que sirven mesas o trabajan en las cocinas de los establecimientos de la provincia se han duplicado hasta ser el pasado octubre 1.913.

Pero no es el único sector que se está apoyando en la inmigración para cubrir las numerosas vacantes. Casi uno de cada diez trabajadores de la construcción son extranjeros. Son casi el triple que en la prepandemia. En 2018, eran poco más de 300 mientras que el pasado mes la Seguridad Social cifró en 923 los afiliados extranjeros que trabajan en la construcción, un sector con una «plantilla» de 9.261 empleados. El transporte también se ha «nutrido» de mano de obra llegada desde fuera de las fronteras hasta el punto de que casi el 12% de sus trabajadores son extranjeros. Son concretamente 589 de los 4.944 salmantinos que se dedican a la logística y el almacenamiento. Si se compara con el año previo a la irrupción del coronavirus, el número de inmigrantes que han encontrado empleo en este sector se ha duplicado. De hecho, en los últimos doce meses, se ha detectado un incremento de un 35% en el número de extranjeros dados de alta en el sector, que desde octubre de 2024 ha sumado 151 empleados llegados de otros países.

Al igual que en la construcción, el número de trabajadores extranjeros que se dedican a actividades sanitarias y servicios sociales superan los 900, casi un 10% del total de afiliados de otros países. Sin embargo, en este caso y pese a que cada vez son más los inmigrantes dedicados al cuidado de personas mayores, no representan más que el 4,8% de la plantilla total.

También son numerosos los extranjeros que se ganan la vida en el comercio. Son 1.077, lo que supone un 5,55% de la «plantilla» de este sector, que cuenta con un total de 19.383 trabajadores, el más importante de la provincia por número de afiliados y solo equiparable al sector sanitario.

El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Salamanca se situó en 9.797 en octubre de 2025. Supone una variación anual del 14,44% (1.236 afiliados más) y mensual del -0,05% (5 afiliados menos). En Castilla y León la cifra de afiliados extranjeros se situó en 104.356 con un incremento interanual del 11,51% (10.772 más) y mensual de 769 afiliados más, lo que representa una variación del 0,74%.