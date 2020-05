Seguridad e importantes descuentos de reapertura en Helmántica

En Helmántica están impacientes por recibir a todos sus clientes, cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias para garantizar su seguridad.

Hay mascarillas, pantallas protectoras, guantes y geles desinfectantes individuales y en dispensadores ubicados a lo largo de las instalaciones para la comodidad y seguridad de los clientes en sus visitas, donde se mantiene la distancia social de 2 metros, marcada en todo momento.

El cliente es citado individualmente, la atención es de un asesor por cliente, y se controla el aforo continuamente. En el taller se desinfecta el vehículo a la entrada y también cuando se entrega al cliente. Los medios de protección del vehículo en el taller son de un solo uso de la funda protectora del asiento, funda del volante, funda de palanca de cambio y de freno de mano y protector de la alfombrilla. En el caso de requerirse una prueba dinámica existe un protocolo estricto que garantiza la seguridad en todo momento, tanto para el cliente como para el trabajador.

El acceso a los vehículos de la exposición se encuentra controlado por el equipo comercial, garantizando que cuando un vehículo ha sido manipulado por un cliente con los correspondientes equipos de protección individual, se procede a la higienización del mismo mediante productos químicos homologados y con ozono para no dañar las superficies principales del automóvil, pero garantizando la desinfección total del mismo. Una vez que este ha sido higienizado y pasado el tiempo correspondiente, volverá a abrirse para estar a disposición de los clientes.

Varias veces al día se realiza una limpieza exterior de los vehículos expuestos, repasando principalmente las zonas más delicadas: manetas exteriores de apertura y cierre de las puertas, del capó, del maletero y sus marcos. También se realiza diariamente una limpieza e higienización de las instalaciones, puestos de trabajo y zonas comunes. Además, se facilitan los métodos de pago electrónicamente, firmas digitales y envío de las facturas y documentación necesaria mediante correo electrónico.

“Si un cliente no se encuentra cómodo acudiendo a nuestras instalaciones para ver o recoger un vehículo”, explica Sergio Pérez, gerente de Helmántica, “ofrecemos un servicio de entrega a domicilio tanto para el vehículo nuevo, de ocasión, como del taller. Del mismo modo ofrecemos la realización de videos informativos del manejo del vehículo adquirido, información comercial y características. Cuando se proceda a realizar una intervención en el taller, se le enviará un video a través de nuestra aplicación Audi Cam donde se le informará de la intervención a realizar, su importe y una vez realizada, se le notificará la hora concreta en la que debe pasar a retirar su vehículo. Con esto evitamos que el cliente se desplace lo menos posible a nuestras instalaciones, solamente para lo estrictamente necesario”.

“Así mismo, de cara a nuestra reapertura y para celebrar nuestros 35 años de experiencia en el sector del automóvil”, explica el gerente de Helmántica, “queremos ofrecer a nuestros clientes las mejores promociones posibles en toda nuestra gama de vehículos nuevos y de ocasión de las Marcas Audi, Volkswagen y Vehículos Comerciales. Hay importantes promociones para unidades en stock con descuentos de hasta el 25% en vehículos nuevos, como del 45% en vehículos de ocasión. Y con importantes ayudas en la financiación de los vehículos a través de la Financiera del Grupo, con reducción de las 6 primeras cuotas al 50% en Vehículo de Ocasión y programas flexibles de pago para el Vehículo Nuevo”.

¿En que situación está Helmántica actualmente?

Estamos impacientes por retomar la actividad. Han sido semanas muy duras donde lo más importante era garantizar la salud de nuestros trabajadores y familias. Ahora esperemos que, con la responsabilidad y el trabajo de todos, no demos ningún paso atrás y comencemos con la segunda parte, que es la recuperación de la economía. En nuestro caso llevamos varias semanas preparando esta reapertura dotando a las instalaciones de todas las medidas y protocolos higiénico-sanitarios necesarios. Disponemos de Equipos de Protección Individual tanto para aquellos clientes que lo necesiten como para todos nuestros trabajadores: mascarillas, guantes, geles desinfectantes, pantallas protectoras y dispensadores por todas las instalaciones, tanto en Salamanca como en Zamora.

¿Y el sector del automóvil?

La situación empieza a ser ya límite, estando en juego muchas empresas y puestos de trabajo. En Salamanca necesitamos pasar a la Fase 1, porque esta situación nos impide comenzar la actividad con garantías, y para que podamos empezar a recuperar empleos. En Salamanca calculamos que dentro del sector está en juego la posible pérdida de más de 200 empleos directos y a nivel nacional, con una caída del mercado que se prevé en este año superior al 45%, pueden perderse más de 25.000 empleos, aparte de que cierren 1 de cada 4 concesionarios. Estamos hablando de datos tremendos que hay que empezar a corregir ya, sumando y no restando. Por eso medidas como las que ha anunciado recientemente el Gobierno con la derogación de la reforma laboral, no ayudan en absoluto ya que pueden provocar que estos números se eleven más. Ahora hace falta confianza en nuestra economía y en concreto, en nuestro sector, un gran acuerdo que permita una recuperación de las ventas a corto plazo. Por eso desde las asociaciones estamos solicitando un plan de renovación del parque automovilístico que no discrimine ninguna motorización, ya que no es momento de hacerlo. Un dato es que durante el mes de abril las matriculaciones cayeron más de un 80%.

¿Qué tiene previsto Helmántica en esta nueva situación de reapertura?

Nuestra principal responsabilidad es garantizar que nuestros clientes cuando vengan a visitarnos estén seguros, cómodos y limitemos los riesgos al mínimo posible. A partir de ahí, hay que reactivar las ventas y recuperar los puestos de trabajo que están aletargados. Para ello hemos elaborado un paquete de medidas con importantes descuentos y promociones para todos nuestros vehículos en stock de las marcas Volkswagen, Audi y Vehículos Comerciales, tanto en VN como en VO. Descuentos que van desde algo más del 25% en VN hasta el 45% en VO. Todo ello seguido de programas de financiación flexibles y adaptados a la situación actual y necesidades de los clientes. Por ejemplo, tenemos una reducción de cuotas al 50% durante 6 meses a la hora de financiar un VO.

Invito a todos aquellos clientes interesados en adquirir un vehículo, bien sea nuevo o de ocasión, a que nos visiten y verán que estamos trabajando en un nuevo modelo de relación comercial que prioriza la salud por encima de todo, que garantiza el mejor asesoramiento sin riesgos, y ofrecemos unas condiciones económicas inmejorables adaptadas a los momentos de tremenda dificultad en los que nos encontramos.