¿Seguirán las clases presenciales? Las respuestas a la grandes preguntas del año educativo

La Junta mantiene de momento las clases presenciales y parece que por ahora no se plantea volver a la enseñanza telemática, a la vista de las palabras del vicepresidente, Francisco Igea. Sin embargo, hay sindicatos que mantienen que si no es posible garantizar la salud de alumnos, docentes y otros trabajadores de centros educativos, la mejor decisión sería empezar con las clases online, una opinión que comparten una parte de los padres, de momento minoritaria. El número de aulas confinadas en la actualidad asciende a 43, récord hasta ahora, aunque representan menos del 2% de las clases de Salamanca. La Consejería de Educación defiende que el aislamiento de clases se debe a contagios sucedidos fuera del entorno escolar. De momento, las pruebas a los contactos estrechos en colegios e institutos de personas contagiadas solo ha arrojado 49 positivos, pese a que se han realizado miles de test.

Si se celebran las oposiciones habrá menos. El problema vendría si no es posible realizar las pruebas y han de posponerse otro año más, lo que impediría la entrada de nuevos docentes funcionarios. En el curso actual hubo muchas dificultades para encontrar profesores en varias decenas de especialidades que cubrieran las interinidades. La Junta se vio obligada a habilitar para este curso lo que denomina listas dinámicas, que permite la inscripción para cubrir bajas de docentes sin haberse presentado a la oposición y sin tener el máster de profesorado. El sistema no ha gustado a muchos sectores por falta de transparencia y de aptitud de algunos de los inscritos, pero en caso de que no hubiera oposiciones, seguramente se tendría que utilizar el próximo curso.

No. La Consejería de Educación ha informado a las organizaciones sindicales que, a diferencia de otros cursos, para el próximo no eliminará ninguna plaza en la plantilla jurídica de colegios e institutos de la Comunidad. Otros años en Salamanca había varias decenas de supresiones al no haber alumnos suficientes en los centros. La Junta considera que con la pandemia aún en curso no es momento de hacerlo. Los sindicatos ven bien la decisión, pero reclaman la creación de nuevas plazas para reducir la ratio de alumnos por docente en los centros con más alumnado, tanto por una cuestión didáctica como sanitaria. De momento, la primera idea planteada por la Junta les ha decepcionado.