“Seguí contando respiraciones por minuto hasta que ya no había nada que contar”, el sobrecogedor microrrelato premiado de una internista salmantina

La residente de Medicina Interna en el Hospital Clínico de Salamanca Beatriz Rodríguez Alonso ha ganado el concurso de microrrelatos “Mi vida como internista en la epidemia COVID-19”, organizado por la Sociedad Española de Medicina Interna en su 41 congreso, con su trabajo titulado “Respiraciones por minuto”.

El prestigioso internista salmantino Miguel Marcos se ha hecho eco de esta noticia en su cuenta de Twitter y sobrecoge leerlo.

Dice así: “Pensando que habíamos cerrado aquel capítulo de nuestra historia que oscilaba entre el temor y el terror cual reloj de péndulo caprichoso, cometimos un nuevo error y nos relajamos. Aun sabiendo que corríamos sobre un campo minado, la cuerda que contenía nuestro asedio, siguió deshilachándose hasta romperse. Han pasado apenas 40 días... Los cuarenta días que siempre computó la palabra cuarentena. Quizás hoy este número, ya pueda desbancar a cualquier otro del pódium de los malditos. Porque durante este período, desandamos lo avanzado y volvimos al punto de partida solo que, menguados en número, en fuerzas y en esperanza. Creí que no volvería a vivirlo, que con una vez sería suficiente... Pero ayer de nuevo, me descubrí a mí misma en la posición más recurrente de todas mis pesadillas. Al lado de una cama, dándole la mano a un condenado a muerte, mirando a unos ojos suplicantes apagarse en una pugna que ambos sabíamos ya decidida, entre la supervivencia y el agotamiento. Y, mientras la impotencia me oprimía el pecho hasta dejarme sin aliento y la balanza se inclinaba hacia el lado contrario levantándome los pies del suelo, seguí contando respiraciones por minuto hasta que ya no hubo nada que contar. Entonces, lo hice otra vez: incliné la cabeza hacia atrás y me llevé las manos a la cabeza, encarándome de nuevo con aquel espejo que reflejaría despiadado una vez más la grotesca figura de la derrota”.