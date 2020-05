¿Se puede pedir cita con el fisio? ¿Puedo salir a cazar o a pescar? Cómo actuar en cada actividad económica

Durante el Estado de Alarma, este sector de profesionales sanitarios ha atendido sólo a los pacientes con casos urgentes. Con la entrada de la fase 0 algunas clínicas han comenzado a reabrir, aunque no todas. Los pacientes deben acudir sólo con cita previa. Además se les realiza un cuestionario para conocer si han pasado el COVID, han tenido o tienen síntomas o han estado en contacto con contagiados o personas con síntomas. En caso afirmativo y si su caso no es de urgencia extrema se les dará cita una vez hayan pasado la “cuarentena” estipulada. Los pacientes con cita deberán acudir solos, salvo niños o personas con discapacidad, y no pasarán por la sala de espera. Serán atendidos tras desinfectarse las manos y la boca. Además, los profesionales odontológos y estomatólogos, que ya realizan un exhaustivo protocolo de desinfección, además de uso de material esterilizado, aumentarán aún más estos protocolos.

Las cuatro zonas de la provincia que pasaron a la fase 1 pueden abrir las iglesias con una limitación de un tercio del aforo. Al protocolo de la Conferencia Episcopal se han sumado dos documentos de la Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo que lo trasladan al ámbito local. El protocolo de la Conferencia Episcopal dice que en la Fase I se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos sin superar el tercio del aforo (en la Fase II será la mitad del aforo), con eucaristías dominicales y diarias. En el caso de Salamanca, será equivalente al número de bancos existentes. Los fieles deberán sentarse uno en cada extremo. En las eucaristías dominicales, allí donde sea necesario y posible, procurar aumentar el número de celebraciones cuando haya mayor afluencia de fieles, a fin de descongestionar los templos. Se debe ofrecer desinfectante a la entrada y salida de la iglesia. Las puertas estarán abiertas para que no se toquen las manillas y las pilas de agua bendita vacías. Se recomienda a los fieles el uso de mascarilla, que no hagan corrillos a la salida y se invita a las personas mayores, enfermas o de riesgo que se queden en sus casas. Se aconseja evitar coros, solo un cantor, no se repartirá el cestillo y sí un gesto para el saludo de la paz. El sacerdote se desinfectará antes de dar la comunión, que Ciudad Rodrigo recuerda en su documento que debe ser siempre en la mano, y no en la boca. Por su parte, la Diócesis de Plasencia que afecta a 30 iglesias en Béjar también ha emitido su propio protocolo en la línea de la Conferencia Episcopal.