La obligación de llevar mascarilla aun manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros en la vía pública y en espacios al aire libre, algo ya de aplicación práctica en toda España, ha entrado este miércoles en vigor tras la publicación, este martes en el BOE, de la ley de “nueva normalidad”. Estas son las preguntas y dudas que ha generado y sus respuestas.

¿Debo usarla si estoy solo con mi familia conviviente en medio del bosque?

Pues sí, por muy absurdo que parezca eso es lo que dice la normativa. Mascarilla obligatoria en cualquier espacio público, aunque no haya nadie alrededor. Por lo tanto, con razón de más si hay gente alrededor, pese a ser tu familia. Aunque la norma entra hoy en vigor tiene visos de durar poco porque será matizada por las comunidades autónomas.

¿Si un agricultor está trabajando en el campo debe usar mascarilla?

A la espera de que el Gobierno aclare todos los detalles, la interpretación literal de la ley invita a pensar que el ganadero o agricultor podrá estar sin mascarilla, siempre que el terreno en el que trabaje sea de su propiedad -su finca o su domicilio-, mientras que si está trabajando en un espacio ‘público’, debería llevarla puesta aunque no haya nadie a kilómetros a la redonda. Es una de las situaciones extrañas para las que se solicitará una aclaración.

¿Se puede retirar la mascarilla para darle una calada al cigarrillo?

Castilla y León ya dejó claro que no se podría fumar en las terrazas, porque el humo puede ser una vía de transmisión de los aerosoles, por lo que los fumadores tendría que levantarse y echarse a un lado para fumar. ¿Se podrá seguir haciendo eso y fumar en la calle? El texto no dice nada, por lo que ante la omisión se puede interpretar que no hay prohibición alguna mientras se guarde la distancia, pero al no incluir el fumar entre las excepciones también se pude pensar lo contrario.

¿En qué deporte se permitiría no utilizar la mascarilla?

La norma dice que no será obligatorio utilizar mascarilla en aquellos deportes individuales que se realicen al aire libre. De entrada se pueden descartar todos los deportes que se realicen en recintos cerrados (pabellones, pistas, gimnasios, etc). Por deporte individual se entiende el running, o el ciclismo, por ejemplo, siempre y cuando lo haga una única persona. No valdría salir a correr en grupos ni en pareja. El texto ha planteado dudas como si el tenis se podría considerar ‘individual’ dado que, pese a jugar contra un adversario, en ningún momento debería existir contacto entre ambos. En cualquier caso es paradójico: una persona sin mascarilla y sola por el campo sería multada. En cambio, si echa a correr se libraría por hacer deporte.

¿Tengo que llevarla puesta si estoy en la toalla de la playa o de la piscina?

Esta es una de las grandes diferencias entre la norma que funcionaba hasta ahora y la nueva. El pasado verano se permitía no utilizar la mascarilla si se guardaba la suficiente distancia con la toalla de al lado. Ahora no se detallan estas excepciones, sino que se añade que “aunque haya distancia suficiente” se debe seguir utilizando la mascarilla. La nueva duda es: ¿en qué momento me puedo quitar la mascarilla antes de meterme en el agua? Lo que sí ha aclarado el Gobierno es que no será obligatoria en el agua.

¿Se puede comer y beber en la calle o solo en la terrazas?