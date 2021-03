Se multiplican las denuncias por contrataciones de servicios que se suspenden

El confinamiento y el miedo a contagiarse de COVID-19 han cambiado en menos de un año las costumbres de los salmantinos. Han modificado la forma de relacionarse con otros individuos y también la manera de consumir. Esto ha provocado variaciones en los motivos por los que se presentan reclamaciones en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento, donde en lo que va de año se han disparado las quejas por la contratación de servicios. En concreto, desde que comenzó 2021 y hasta el pasado 22 de febrero se han presentado 466 reclamaciones frente a las 275 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un incremento del 70%. Esto ha provocado la subida sustancial de la actividad en la Oficina, a pesar de que las demandas por productos no se han elevado de la misma manera, al pasar de 77 a las 89 actuales.

La directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Hidalgo, ha recordado tantas veces a los ciudadanos la importancia de conocer que ante cualquier compra o contrato de servicios tienen 14 días para desistirlos que, junto a su equipo, se define como “los apóstoles del día 14”.

“Recordamos insistentemente en las charlas de asociaciones de mayores, de CEAS y organizaciones de mujeres que ante contrataciones de dudosa legalidad los consumidores tienen el comodín del público, al contar con 14 días para echarse atrás”, señala. Es importante que se conozca el derecho a desistir, con el que el consumidor puede reclamar que le devuelvan el dinero pagado y el de la financiera si fuera el caso. Esta recomendación es especialmente importante entre los colectivos vulnerables, las “víctimas” preferidas en las prácticas de venta agresiva, muchas de ellas de dudosa legalidad.

“Ahora espero que también se regule cómo se castigan las ventas agresivas como la de puerta fría a mayores de 75 años o determinadas llamadas telefónicas”, asegura Hidalgo, en relación a los contactos a distancia que acaban con la venta financiada de un contrato, al que se encadenan otros de forma sucesiva cuando están a punto de terminar. Los ciudadanos deben tener cuidado a la hora de contratar productos no adecuados, sobre los que no recibe información y, sobre todo, con las compras a través de las redes sociales, que han aumentado durante la cuarentena sobre todo entre los más jóvenes, ámbitos en los que no se ofrece información sobre el vendedor, lo que dificulta el contacto a la hora de presentar una reclamación.