La Universidad de Salamanca anuló la matrícula en el curso 2019-20 a 360 estudiantes de grado y máster a petición de los propios estudiantes en los plazos previstos, de forma que los estudiantes no perdieron dinero ni convocatoria de examen. Son 120 estudiantes más que en el periodo anterior, lo que supone un incremento del 50% que responde a la crisis sanitaria que estalló en el segundo semestre del pasado curso y que llevó a la institución académica a aprobar una resolución con una serie de medidas excepcionales entre ellas permitir a los universitarios modificar o anular la matrícula de asignaturas del segundo semestre y anuales.

Los estudiantes aprovecharon la medida, en especial los de máster. Según los datos facilitados por el Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa que encabeza María José Rodríguez Conde, 267 alumnos de grado solicitaron la anulación dentro del plazo, casi un 31% más que en el curso anterior. Donde se produjo el mayor aumento fue en máster, pasando de 36 anulaciones a petición de los estudiantes y en los tiempos previstos a 93, de forma que casi se triplicaron las modificaciones de matrículas en este tipo de estudios.

Pero no todos los universitarios pudieron acogerse al plazo extraordinario de suspensión, ya que se reconoció esa posibilidad solo a los que acreditaron documentalmente: no disponer de equipos informáticos adecuados o tener una deficiente conectividad a la red para cursar asignaturas en condiciones adecuadas y, además, no se pudieron acoger al plan de mejora de la conectividad que también aprobó la Universidad; contar con un contrato laboral relacionado con la covid-19 que les impidiera seguir adecuadamente con la actividad docente o las pruebas de evaluación; estar afectados por circunstancias personales sobrevenidas por la pandemia; y estar matriculado en un trabajo fin de grado o de máster que requiriera actividades experimentales presenciales y el uso de instalaciones cerradas en aquel momento.

De acuerdo a la resolución, se habilitó un procedimiento específico dentro de la sede electrónica de la Universidad y la anulación no computó a efectos de permanencia. Una vez autorizado el cambio, la institución procedió a la devolución del importe pagado por los créditos anulados.

Además de este tipo de anulación voluntaria por parte de los alumnos, como cada curso, la Universidad procedió a modificar matrículas de oficio, a petición del interesado fuera de plazo, por impago, por traslado, por incumplimiento de normativa y por admisión en otra institución. En total casi 1.100 anulaciones, un 7,5% más que el año anterior ya que, aunque aumentaron las solicitadas por los propios alumnos, también descendieron los casos registrados por otras modalidades.