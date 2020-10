Se buscan donantes de sangre en Salamanca

La Hermandad de Donantes de Sangre hizo un llamamiento a acudir tanto a los puntos fijos como móviles de Salamanca con el objetivo de “donar vida”, tal y como recordaba la concejala de Salud Pública, María José Fresnadillo. Aunque el colectivo recordó que las reservas se mantienen, también insistió en que las cifras de donantes han caído y eso puede afectar a los tipos sanguíneos con más dificultad. De enero a mayo, los mínimos fueron históricos ya que nunca se había obtenido una cifra tan baja en abril y mayo con 1.560, un 33% inferior. No obstante, los buenos datos de enero, febrero y marzo permitieron que la caída no fuese brusca. Desde la hermandad se recordó que tanto el punto fijo del Virgen Vega como los autobuses son “espacios seguros”.

¿Me hacen la prueba del coronavirus para donar? Desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca se recuerda que no se hace ni PCR ni test serológico a las personas que donan sangre “ya que no es un virus que se transmita por transfusión sanguínea”, como si puede ser el VIH o la hepatitis. No obstante, al igual que cuando se tienen otras infecciones como la gripe, para garantizar la seguridad de la extracción solo pueden donar cuando hayan pasado 28 días desde la desaparición de los síntomas.