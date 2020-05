Sara Hoya es la responsable de medioambiente y socioeconomía del Proyecto Tâmega de Iberdrola en el Norte de Portugal, una megaobra en la que trabajan más de 1.500 personas. Confinada en el país luso, explica el ‘milagro portugués’ con el COVID-19.

–¿Le ha impactado la incidencia del coronavirus en Salamanca y en Esaña?

–Mucho, porque aquí las medidas han sido distintas, no hemos estado tan cerrados como en España, se ha podido salir a pasear y hacer deporte desde el principio y la incidencia no es comparable. También se cerró todo menos los supermercados, pero las medidas han sido menores para la población. Pero veo las imágenes del Ejército y la Policía en España y te asusta, porque nunca he visto nada igual.

–¿Cómo explicaría el ‘milagro portugués’ con tan pocos contagios?

–Las medidas se tomaron muy pronto, se decretó el estado de emergencia con muy pocos casos y se consiguió parar rápido. Además, por carácter, los portugueses son muy disciplinados e incluso antes de decretarse el estado de alarma se quedaban en casa. En la zona donde estoy, con pueblos muy pequeños, con poca densidad de población, es más difícil que haya contagios.

– ¿Cómo se ha gestionado la crisis desde el punto de vista sanitario?

–El sistema público portugués es más débil, pero casi todo el mundo se mueve por hospitales privados.

– ¿De qué forma ha afectado a una macro obra como la de Iberdrola en Támega?

–Lo más difícil fue tomar la decisión de continuar con las obras, cuando todo era muy nuevo, desconocíamos qué implicaría el estado de emergencia. Tuvimos que implementar medidas y protocolos para continuar con tantas personas trabajando, se asumió en la medida de lo posible el teletrabajo, hacer turnos para favorecer el distanciamiento, evitar que comieran juntos, no coincidir la salida y entrada de turnos, contratar empresas para desinfección de espacios públicos y en la medida de lo posible evitar ir al pueblo.