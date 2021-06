Sara Gutiérrez, investigadora en Salamanca: “Si no me amplían el contrato, no podré concluir toda la investigación”

La pandemia de coronavirus truncó los planes de la bióloga Sara Gutiérrez Pelaz, investigadora predoctoral en el Instituto de Neurociencias. Cuando estalló la crisis sanitaria estaba disfrutando de una estancia internacional en la Universidad de Ginebra. La covid hizo que su regreso a España se precipitara y no pudo terminar el proyecto para el que viajó a Suiza.

“Contaba con más de un año para procesar todos los datos bioinformáticos que fui a obtener, pero en el centro en el que hice la estancia también tuvieron problemas por la pandemia, así que al final me mandaron los resultados en enero, de forma que he tenido solo seis meses para analizarlos”, explica la joven y lamenta que en el laboratorio del que forma parte no cuenten con conocimientos suficientes para analizar esa información, por lo que teme que parte de los datos queden sin estudiar. “Yo tengo material suficiente para defender la tesis, pero si la Junta no me amplía el contrato, parte de los datos quedará sin analizar, así que no podré concluir la investigación”, insiste Sara Gutiérrez que, pese a todo, se siente afortunada puesto que tiene lista su tesis, centrada en tumores cerebrales, nada que ver con la situación de otros compañeros a los que el “parón” de la pandemia les obligará a trabajar gratis si quieren lograr el doctorado. Eso sí, los 5 meses de prórroga que otras administraciones han concedido a los jóvenes investigadores, permitirían a Sara Gutiérrez culminar su estudio por completo.

La situación de incertidumbre por la que está pasando la joven investigadora le ha llevado a buscar un “posdoc” en el extranjero. “En España no voy a tener posibilidades porque hay muchos candidatos y muchos que se presentan para las plazas de ayudante doctor cuando ya están acreditados para profesor titular, así que yo no puedo competir ahora con una carrerita de seis años”, reconoce la joven y se muestra confiada en que su experiencia fuera del país, probablemente Estados Unidos o Canadá, le permita regresar dentro de unos años con la formación suficiente como para acceder a plazas en España. “En el extranjero hay más plazas y más laboratorios”, señala.