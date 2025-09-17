HM Santísima Trinidad continúa su crecimiento reforzando la calidad asistencial y seguridad del paciente

HM Santísima Trinidad está desarrollando un conjunto de iniciativas con especial énfasis en la seguridad del paciente.

El Hospital HM Santísima Trinidad, perteneciente al Grupo HM Hospitales, continúa avanzando en su proceso de crecimiento con un claro objetivo: ofrecer a sus pacientes una atención de calidad, segura y humanizada.

En los últimos meses, el centro ha incorporado nuevos especialistas en distintas áreas, reafirmando así el compromiso de la dirección con la ampliación de servicios y la mejora continua de la atención, para garantizar que cada paciente reciba los mejores cuidados.

Junto a la incorporación de nuevos especialistas, HM Santísima Trinidad está desarrollando un conjunto de iniciativas para reforzar su modelo asistencial, poniendo especial énfasis en la seguridad del paciente, uno de los valores centrales que guían toda la actividad del Grupo.

En ese sentido, este hospital está implementando nuevos protocolos de actuación, con el objetivo de aprender a identificar áreas de riesgo antes de que se conviertan en problemas reales, adoptar las medidas adecuadas, unificar criterios de calidad y aumentar la eficiencia en todos los procesos.

Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada diez pacientes hospitalizados en países desarrollados sufre algún evento adverso relacionado con la atención sanitaria, y hasta un 50% de esos casos podrían evitarse con protocolos adecuados. Por ello, este centro apuesta por reforzar este ámbito como un pilar estratégico, para garantizar no solo la seguridad clínica, sino también la tranquilidad y la confianza de los pacientes y sus familias.

Para la Dra. Mariví Montero, directora médica de HM Santísima Trinidad, «hablar de seguridad del paciente es hablar de respeto y cuidado hacia las personas. Se trata de aplicar protocolos para minimizar los riesgos y asegurar que cada paciente y su familia se sientan tranquilos y confiados, sabiendo que están en buenas manos».

Este hospital salmantino continúa con el proyecto de remodelación de sus infraestructuras y equipamiento.

Plan de mejora continua

Al mismo tiempo, este hospital salmantino continúa con el proyecto de remodelación de sus infraestructuras y equipamiento. En el área de radiodiagnóstico, la renovación de los equipos ha permitido reducir los tiempos de exploración y mejorar la capacidad de respuesta del servicio. Paralelamente, se ha puesto en marcha el proyecto para la reforma de distintas instalaciones, con el fin de crear espacios más modernos, funcionales y confortables, tanto para pacientes como para profesionales. Estas actuaciones buscan optimizar la experiencia del usuario y proporcionar entornos de trabajo más seguros y adecuados para todo el personal.

Con estas iniciativas, HM Santísima Trinidad avanza en su compromiso de crecer de forma sostenible, con la mirada puesta en el bienestar integral del paciente, consolidándose como el referente de la sanidad privada en la provincia de Salamanca.