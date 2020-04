Santiago López, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca: “La historia nos dice que las pandemias no suponen grandes cambios en la sociedad”

Profesor del Departamento de Economía e Historia Económica de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, Santiago López preside también la Asociación Española de Historia Económica y es buen conocedor del sistema científico español, de hecho, dirige el Instituto de Estudios Universitarios de la Ciencia y la Tecnología, de forma que en su bagaje aúna economía y ciencia.

–¿Qué va a suponer la pandemia del COVID-19 a nivel económico y científico?

–Particularmente, como historiador económico, considero que las pandemias no suponen grandes cambios. No estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, ni nada por el estilo. Nos puede parecer tremendo el golpe que está recibiendo la sociedad, pero, al menos de lo que nosotros sabemos de acontecimientos pasados, cuando miramos lo que pasó en las epidemias de gripes anteriores, o en las polios, no vemos un cambio radical de la sociedad porque fallece mucha gente en un periodo concreto, pero no es la peste, que se llevó a más de un 25% de la población, y en algunas ciudades un 50%. Eso no quiere decir que no vaya a haber problemas económicos que tengamos que enfrentar, pero me parece demasiado que estemos planteándonos unos “pactos de la Moncloa” o un “Plan Marshall”. ¿Se han destruido empresas en el sentido de que su ubicación física ha desaparecido? No ¿Los trabajadores han desparecido? No. No hablamos de desaparición de capital humano o físico. Y respecto al sistema científico, yo espero que la gente durante un tiempo, no mucho, comprenda que sin ciencia no se pueden tomar buenas decisiones, y que España entienda que el asesor principal del ministro de Sanidad tiene que ser un científico, en los segundos niveles deben estar los mayores expertos.

–¿Qué quien asesore sepa de lo que habla, no?

–Sí porque si esas estructuras fallan y también el sistema estatal. Cuando la gente se pregunta por lo datos de Alemania, en cierta manera la respuesta es que el ministro de Hacienda en esos países está a lo que diga el ministro de Ciencia. Aquí el ministro de Ciencia es el último.