¿Por qué los sanitarios están 'todo el día' de huelga? Médicos, TCAE, Técnicos Sanitarios Superiores... Casi todas las categorías han convocado paros nacionales con una protesta en común: el Estatuto Marco de Mónica García

Javier Hernández Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

La huelga nacional de médicos convocada del 9 al 12 de diciembre llega dos semanas después de la que han realizado las TCAE de toda España —que en Salamanca generó suspensión de cirugías— y apenas con un mes de separación de los otros cuatro días de paro nacional de los Técnicos Sanitarios Superiores. Otra protesta que también tuvo un gran impacto en la actividad hospitalaria puesto que mermó notablemente la actividad de laboratorios y Radiodiagnóstico.

La sanidad española está en pie de guerra —de hecho, no es la primera huelga médica en lo que va de 2025: es la tercera—y no se recuerda un estado de agitación tan generalizado en la sanidad del país. ¿El motivo de esta racha de huelgas y concentraciones? El enfado y el desencanto de los profesionales sanitarios con el nuevo Estatuto Marco que el Gobierno quiere sacar adelante y que —consideran— les perjudica en lugar de mejorar su situación.

Las protestas se dirigen contra la ministra de Sanidad, Mónica García, que hasta ahora ha hecho caso omiso de esta sucesión de huelgas. De hecho, buena parte de los manifestantes está convencida de que la ministra «se alegra» de estas protestas porque perjudican a los sistemas sanitarios autonómicos —gobernados en su mayoría por el Partido Popular— y, de paso, pueden contribuir a que la población se harte de tanta incidencia y se ponga en contra de los sanitarios.

Los médicos quieren un Estatuto Propio

Los rechazan que el borrador del Ministerio de Sanidad los equipare con otros graduados universitarios como enfermeros o logopedas, argumentando que tienen mayor responsabilidad y más años de formación. Exigen un Estatuto y ámbito de negociación propios, una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales (frente a las 45 propuestas), el cómputo de las horas de guardia como cotizadas para jubilación, y la eliminación de turnos extenuantes de 24 horas. Además, demandan que las horas de guardia se equiparen a las horas extraordinarias del Estatuto de los Trabajadores, equiparándose así a países europeos.

Técnicos Superiores: pasar de FP a estudios universitarios

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) reclaman el reconocimiento oficial como Profesión Sanitaria Titulada y Reglada, la clasificación en el grupo B (en lugar del C1 en el que actualmente se encuentran), la creación del Grado Universitario específico para su profesión, y la implementación de diplomas de acreditación avanzada. Denuncian la ausencia de formación especializada y la falta de uniformidad estatal en su dependencia jerárquica, reclamando que sean adscritos únicamente a la Dirección Médica y que se reconozca a los Coordinadores Técnicos Superiores Sanitarios en todo el territorio nacional.

Los TCAE como como si solo hubieran aprobado la ESO

Los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) protestan porque permanecen clasificados en el subgrupo C2, correspondiente a Graduado Escolar, a pesar de que su profesión requiere una titulación de Técnico de Grado Medio en Formación Profesional. Según el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), deberían estar en el subgrupo C1, lo que les daría mejor reconocimiento y remuneración acorde con sus responsabilidades. Reclaman la reclasificación inmediata y denuncian que el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI de 2022 ya contemplaba esta medida sin ser aplicada tras 17 años de transitoriedad.

La Enfermería quiere tener más voz y jubilación anticipada

Enfermeras y resto del personal sanitario —incluyendo fisioterapeutas, trabajadores sociales y otras profesiones— demandan que se detenga la negociación cerrada únicamente con médicos y que el nuevo Estatuto incorpore coherentemente todos los derechos de todos los sanitarios. Exigen nuevas retribuciones básicas acordes al nivel de cualificación de cada grupo profesional, la regulación de una jornada ordinaria de 35 horas semanales, y el reconocimiento de jubilación anticipada y parcial voluntaria.