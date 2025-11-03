Sanidad quiere que los padres acompañen al niño al quirófano y el Hospital ya aplica su propio protocolo En Salamanca, es posible 'escoltar' al menor hasta el área limpia del bloque quirúrgico y que el joven llegue conduciendo un coche eléctrico

Imagen de un menor, junto a su acompañante, llegando al área quirúrgica del Hospital en un coche eléctrico.

Javier Hernández Salamanca Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:03

El Hospital de Salamanca ya cuenta con un protocolo específico que permite a los padres acompañar a niños pequeños hasta las puertas del quirófano, y que está en una línea muy similar a la de la guía que el Ministerio de Sanidad quiere incorporar a nivel nacional.

El departamento que dirige Mónica García ha presentado una nueva guía de recomendaciones para permitir que padres o tutores acompañen a los menores en el quirófano durante la inducción anestésica. Es decir, hasta el momento en el que, sobre la misma mesa del quirófano, es menor sedado por los anestesiólogos.

Elaborado por la Subdirección General de Calidad Asistencial en colaboración con comunidades autónomas, profesionales sanitarios y sociedades científicas como la SEDAR y la SECP, el documento busca reducir la ansiedad que experimentan hasta un 60% de los niños antes de una operación.

El protocolo establece criterios técnicos y de seguridad para hacer posible este acompañamiento, priorizando a menores de cinco años y pacientes con necesidades especiales, siempre que las condiciones clínicas lo permitan. Además, incluye pautas para su aplicación en otras áreas como radiología, oncología pediátrica o procedimientos ambulatorios.

El Complejo Asistencial de Salamanca cuenta desde hace años con un protocolo denominado 'Proceso Quirúrgico de Pediatría', que está en constante evolución y que contempla algunas —no todas— de las recomendaciones esbozadas por el Ministerio.

«Se procura que los menores cuenten con una habitación individual y también se les sirve la comida al acompañante», explican fuentes hospitalarias.

Respecto al acompañamiento del niño hasta el quirófano, el Hospital de Salamanca permite que los padres estén junto al menor en el trayecto desde la habitación hasta el acceso de área limpia de la zona quirúrgica. «A partir de ahí, uno de los acompañantes —si son más de uno— puede seguir con el niño justo hasta la misma puerta del quirófano, mientras que el otro —o el mismo, si así lo desean— puede ir yendo hasta la REA (Reanimación) donde llegarán al joven cuando termine la cirugía para que despierte del proceso anestésico y lo primero que vea al abrir los ojos sea a uno de sus progenitores», detallan.

Por el momento, Salamanca no está aplicando la recomendación de que los padres lleguen a estar junto al hijo durante la sedación, que es uno de los momentos de mayor tensión para los pequeños. Una práctica que también genera cierto debate —¿Realmente es conveniente?— entre los especialistas.

Por el contrario, el Complejo Asistencial de Salamanca cuenta con iniciativas propias, como la utilización de unos coches eléctricos que los más pequeños pueden conducir desde el área de hospitalización hasta el bloque quirúrgico. «En lugar de ir empujados en la cama, conducen el coche hasta la sala de preparación quirúrgica y, por supuesto, sus padres también pueden ir junto al coche», apuntan.

Dentro de este plan de 'Proceso Quirúrgico de Pediatría' también se contempla que los niños que regresan a la planta de ingreso después de una operación también pueden hacer uso de 'El jardín de María' —una terraza con juegos adaptados para niños—, así como al aula pediátrica, donde dos docentes repasan contenidos escolares con los niños hospitalizados.