Sanidad no se inmuta por la huelga médica de 'nueve días'... y ahora, las TCAE Nueva reunión infructuosa entre la ministra y los representantes médicos

Javier Hernández Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 21:08

La huelga de nueve días que los médicos de toda España han convocado en el mes de diciembre continúa adelante después de la «reunión de trámite» mantenida ayer entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga.

No había grandes esperanzas de que la ministra —Mónica García— intentara llegar a un acuerdo con los médicos españoles para replantearse su estatuto marco y, en efecto, no lo intentó.

«La huelga sigue adelante. La próxima semana está prevista otra reunión con el Ministerio, pero todo hace indicar que, en el fondo, la ministra quiere que todo esto esté pasando: que la sanidad del país sufra estos parones y que lo paguen las comunidades autónomas, pese a que se trata de una negociación en la que solo tiene competencias el Ministerio», expresa el representante del CESM, Tomás Toranzo.

Los hospitales y centros de salud del país vienen de vivir dos huelgas médicas en lo que va de año, más otra de cuatro días de los técnicos sanitarios superiores, que ha tenido una gran incidencia en el funcionamiento de los centros hospitalarios, pero que tampoco ha conseguido su objetivo. Mónica García no se inmuta.

Antes de la huelga de nueve días de los médicos —la huelga es del 9 al 12 de diciembre, pero enlaza con dos fines de semana— ya se ha anunciado otra más dentro de la sanidad. Se trata de un paro de las TCAE (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería), que en este caso reclaman pasar de la categoría profesional C2 a la C1 y, para ello, prometen parar su actividad el próximo 28 de noviembre.

«No hay prácticamente nadie entre los profesionales de la sanidad que no se queje de la ministra, que parece empeñada en alcanzar un estatuto marco que empeora a marchas forzadas el que ya había. Provoca a todos los colectivos y el que lo paga es el paciente, pero puede que sea una estrategia para que se deteriore la sanidad. Desde luego, a ella se la ve cero preocupada. Hace lo que le da la gana con total autoritarismo», reflexiona Toranzo.

Los médicos saben que los días en los que los hospitales funcionarán con servicios mínimos —6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre— pueden coincidir con un momento de pico de la gripe, lo que dificultaría un alto seguimiento de la huelga. «Toda huelga es difícil de hacer, porque el paciente está por medio, pero tenemos que frenar lo que intenta hacer esta ministra», apunta.