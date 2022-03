Sandra, una residente de Guijuelo que sufrió acoso escolar: “Ni miraba a los que se reían de mí”

Sandra Fernández Vega, zamorana de nacimiento y residente en Guijuelo, sufrió en el instituto acoso escolar pero no quiso “darle el gusto a los acosadores de que la vieran pasarlo mal”. Con 25 años de edad se encuentra estudiando un máster de Neuromarketing tras haberse graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Ella tiene una discapacidad física por culpa de una enfermedad rara, y fue al llegar al instituto cuando comenzó a sufrir bullying debido a esta limitación. “Había grupos que se reían de mi por la discapacidad que tenía, normalmente eran chicos. Eso sí, siempre era la misma gente, incluso llegué a vivir situaciones muy incómodas por parte de algunos profesores. Hubo una vez que llegaba con muletas a clase y formé una cola a la entrada, de repente escuché de la boca de un profesor “ya la está liando la coja”. En ese momento sentí mucha frustración”, comenta Sandra Fernández.

Ella no expresaba todo lo que tenía dentro, incluso es ahora con 25 años cuando ha comenzado a contárselo a su madre. “Con la que más hablaba en aquella época era con mi hermana, pero no se lo contaba todo. No pedí ayuda porque la verdad que soy demasiado orgullosa, no me gusta quejarme y que la gente lo pase mal por mis problemas. Es algo que puede ser negativo pero es muy difícil de cambiar”, asegura entre risas y añade que cuando se reían de ella “ni los miraba a la cara porque no quería darles el gusto de que me vieran pasarlo mal”.

El bullying es uno de los problemas que más presentes están en los centros educativos por desgracia y Sandra Fernández cree que “es ahí donde ahí que incidir en el tema. Siempre pienso que el gran problema viene de la educación que cada uno recibe en casa y en las clases, porque si algunos profesores piensan de ciertas maneras...”, apostilla.

Sandra piensa que “hay que afrontar el problema cuanto antes porque es verdad que cada vez se ven casos en edades muy tempranas. Creo que ahora mismo se habla más de estos asuntos y es un paso hacia adelante, porque en mi época parecía que era un tema tabú. No es que no hubiera, pero lo mismo pensábamos que eran cosas de niños cuando en realidad era un tema mucho más grabe. Ahora se está dando mucha más visibilidad y eso también ayuda porque se ven los problemas que hay. Siempre ha habido bullying, pero ahora sale a la luz”, concluye Sandra Fernández.