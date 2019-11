La asociación ‘Salvar el Archivo de Salamanca’ denunciará ante la Audiencia Nacional al Ministerio de Cultura y Deporte y presentará una querella criminar contra su máximo responsable, José Guirao, por no devolver al Centro Documental de la Memoria Histórica los documentos que partieron “indebidamente” de su sede hacia Cataluña o que no han regresado a sus instalaciones al no haberse entregado a sus propietarios por parte de la Generalitat.

El presidente de la asociación, Policarpo Sánchez, ha explicado que la entidad salmantina pidió en cuatro ocasiones (28 de enero, 11 de marzo, 20 de mayo y 12 de agosto de 2019) que el Ministerio reclamara esos documentos y cumplir con las resoluciones judiciales que así lo recogían, y al no hacerlo, y tampoco contestar a la petición de un certificado del 8 de octubre, se ha cumplido el plazo que posibilita ahora llevar a cabo acciones judiciales de este tipo.

Policarpo Sánchez ha manifestado que Guirao “sabiendo lo que estaba pasando en Cataluña, no ha hecho nada por impedirlo” y junto a otros responsables del Ministerio “han traficado con el patrimonio histórico-cultural de todos los españoles”.

La demanda que presentará la asociación con el fin de que el Ministerio “cumpla con su obligación de exigir la devolución”, contemplará también querellas criminales contra responsables del Ministerio por “dejación de funciones” y de la Generalitat por incumplir “de forma consciente” la ley.

En este apartado es donde se encuentra José Guirao, que será uno de los nombres propios incluidos en el documento de ‘Salvar el Archivo de Salamanca’, entre los que también estarán el actual concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y exconseller de Cultura en la Generalitat, Ferran Mascarell, y el subdirector general de Archivos Estatales, Severiano Hernández, ha adelantado el presidente de la asociación.

En una rueda de prensa en Salamanca, Policarpo Sánchez ha señalado que “tienen que ser sancionados” o incluso tener que hacer frente a “ingreso en prisión” porque “con conocimiento de lo que estaba ocurriendo no han dado orden” de devolución de los documentos “indebidamente” en manos de la Generalitat, “a pesar de las sentencias judiciales”.

Asimismo, tal y como han explicado el abogado Enrique de Santiago y el presidente de la asociación, la entidad ‘Salvar el Archivo’ pedirá, también “en los próximos días” medidas “cautelarísimas” al Tribunal Supremo para que los documentos “no se pierdan” en manos de la Generalitat hasta que haya sentencia y una posible entrega al Centro Documental de la Memoria Histórica.

Sobre el motivo para que esta decisión de ir de nuevo a los tribunales sea ahora, en pleno proceso de campaña electoral, Enrique de Santiago ha asegurado que la asociación trataba de evitarlo pero que los “trámites” han llevado a que ahora sea cuando se cumple el plazo y cuando la entidad con sede en Salamanca tenga que dar un nuevo paso en su objetivo de restitución de los documentos al archivo estatal.