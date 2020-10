La situación en el Centro de Atención a Personas sin Hogar de Cruz Roja cambió tras el confinamiento de marzo, donde no se admitían nuevos ingresos. El centro de Cáritas se encuentra al 100% de su capacidad. En la actualidad, las instalaciones de la sede principal sí los permiten a partir de las diez de la noche. Durante la primera ola de la pandemia el Ayuntamiento optó por habilitar el albergue Lazarillo para que las personas sin hogar tuviesen un espacio donde realizar el confinamiento. Tanto Cruz Roja con el material como Cáritas con la preparación de las cenas, talleres y actividades colaboraron activamente en este servicio. Por el momento, el Ayuntamiento no ha manifestado su intención de reactivar este recurso, aunque ha mostrado su predisposición desde el primer día.

Como ocurriera en el primer estado de alarma, las calles no estarán completamente vacías a partir de las diez de la noche. A los trabajadores esenciales se sumarán las personas que no tienen un refugio donde pasar la noche. Aquellos que duermen en cajeros, portales o locales vacíos. La medida del toque de queda vuelve a dejar a las personas sin hogar al descubierto y en el limbo. Desde Cruz Roja se señala que en los cuatro primeros días del nuevo estado de alarma no se han registrado incidencias y las personas sin hogar han podido recoger el café y la comida caliente que se les presta desde las UMAS, un dispositivo municipal gestionado por la ONG de atención a las necesidades y/o emergencias socio-sanitarias referidas a situaciones de desamparo que se producen entre la población residente o de paso en la ciudad de Salamanca.

El Gobierno de Bruselas anunció que repartirán un “certificado de no vivienda” para que las personas sin techo puedan permanecer en la calle después de la hora límite y puedan seguir durmiendo en la calle. “No es necesariamente su decisión, porque los refugios no tienen la capacidad suficiente para albergarlos a todos. Por tanto, sería un doble castigo escribirlos porque no pudieron encontrar refugio en un centro. Para nosotros, el primer objetivo de la dispensación de estos certificados es protegerlos de una multa y asegurarnos de que no se les moleste cuando intenten encontrar un refugio improvisado en el exterior”, señaló Christophe Thielens, portavoz de la organización de ayuda Samusocial. De esta manera, el Ejecutivo bruselense informó que ya se han impreso 2.500 certificados —se estima que en Bruselas hay alrededor de 2.200 personas sin hogar—.