Los salmantinos pagan ya en 9 meses más impuestos al Estado que lo que abonaban en un año en prepandemia La Agencia Tributaria aseguraba que esperaba más ingresos por IRPF en la provincia pero se han sido menos de los previstos porque los sueldos no se han actualizado

Carlos Rincón Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:00

Setenta céntimos al día, el precio de una barra de pan o de un café de máquina. Es el incremento diario de impuestos que el Ministerio de Hacienda está repercutiendo de media a cada salmantino respecto al pasado ejercicio. Por cada persona que reside en esta provincia, niños incluidos, las arcas estatales han ingresado entre enero y septiembre casi 193 euros más que en el mismo periodo de 2024. De esta forma, el departamento que dirige María Jesús Montero ha logrado batir un nuevo récord de recaudación en Salamanca.

La delegación provincial de la Agencia Tributaria ha hecho una caja de 542 millones en los nueve primeros meses del año. Con ello, a falta de un trimestre para que acabe el ejercicio los salmantinos ya han pagado más impuestos que en cualquier año completo del periodo comprendido entre 2009 y 2021. Si se atiende solo a los nueve primeros meses del año, en 2025 Hacienda ha duplicado ya los ingresos estatales que obtuvo con el cobro de impuestos en este mismo periodo en 2012, 2013 y 2014.

Hasta septiembre la recaudación estatal en Salamanca se ha elevado un 13,2 % respecto al pasado año, por encima de la media nacional que se sitúa en el 10,1 %. Son 63,2 millones de euros más que en 2024. ¿Cuál es el origen de ese aumento de la recaudación? Principalmente el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).

Conforme a la estadística que ha publicado recientemente la Agencia Tributaria, a través de este tributo las arcas estatales percibieron hasta el 30 de septiembre 300,7 millones de euros, un 11,6 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, o lo que es lo mismo 31,3 millones de euros. Y esto, a pesar de que como reconoce el informe de la agencia, el dato de septiembre estuvo «un poco por debajo de lo esperado», entre otros motivos, «por las menores subidas salariales que se observan en el sector privado según avanza el año y por la no actualización de los salarios públicos». Ciertamente en ese mes, Hacienda recaudó en la provincia un 29,3 % menos por IRPF que un año antes, pero este descenso no se ha notado lo más mínimo dados los mayores ingresos percibidos en los meses anteriores.

También del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Gobierno de Pedro Sánchez está logrando obtener un mayor «pellizco». En los nueve primeros meses del año ha ingresado a través de la delegación provincial con este tributo 152,7 millones de euros. Pese a que la inflación no tiene ya nada que ver con la de hace tres años, los ingresos son un 18,8 % superiores a los percibidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando fueron 128 millones. Son dos las potenciales causas de esta subida: el aumento del consumo o el alza de los precios.

También el Impuesto de Sociedades está reportando, hasta el momento, mayores ingresos, concretamente 12,8 millones más (17,2 %) que el año pasado.

La propia Agencia Tributaria reconoce a nivel nacional que «en términos generales en septiembre se mantuvieron los rasgos que vienen caracterizando el comportamiento de los ingresos en lo que va de año, en particular el buen comportamiento de las retenciones del trabajo y de los ingresos por IVA». Apunta en su informe el impacto negativo de las devoluciones de IRPF a miles de mutualistas.

No obstante, el Ministerio no ofrece datos de cuánto dinero se ha devuelto en Salamanca por el cobro indebido durante años a estos trabajadores, ni tampoco a cuántas personas se les ha reintegrado ya. En cualquier caso, esto no ha impedido que María Jesús Montero haya logrado un nuevo récord de recaudación en la provincia, que ya augura que 2025 se cerrará con una cifra de ingresos para la Agencia Tributaria nunca vista hasta el momento.