Los salmantinos han pagado un 15,7 % más de IVA hasta octubre que en todo 2024 Nuevo récord de recaudación de María Jesús Montero en Salamanca

Carlos Rincón Martes, 2 de diciembre 2025, 06:15

Cada salmantino aporta cada día dos euros y 16 céntimos a la hucha de la Agencia Tributaria en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Son aproximadamente 30 céntimos más de lo que aportaba el año pasado. Nunca antes los contribuyentes de esta provincia habían pagado tanto por este tributo. De hecho, entre enero y octubre, el Estado ha ingresado en Salamanca y por este gravamen un 15,7 % más que en todo 2024. Un nuevo récord de recaudación que se anota la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Conforme a los datos que acaba de publicar la Agencia Tributaria, en los diez primeros meses del año su delegación salmantina obtuvo 215,7 millones de euros por IVA, frente a los 184,7 del mismo periodo de 2024. Pero incluso en los doce meses del pasado ejercicio se recaudó mucho menos —concretamente 186,4 millones— que este año hasta octubre. A falta de dos meses para concluir el ejercicio, Hacienda ingresó casi el doble de lo que percibía por este impuesto durante los años de la crisis económica. Dos son las principales causas del incremento de la recaudación por IVA. Por un lado, la recuperación económica asociada a un mayor consumo y, por otra parte, la fuerte subida de precios que han experimentado los productos y servicios básicos durante los últimos años, una inflación que implica mayores ingresos para Hacienda.

Pero no será el único récord con el que la ministra cerrará 2025. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) también alcanzará una recaudación sin precedentes. Entre enero y octubre, la Agencia Tributaria ha recibido de los salmantinos 357,8 millones de euros por este tributo, un 11 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Todavía no supera la cuantía recaudada en todo 2024, pero está tan solo a 20 millones de euros de alcanzarla, una cantidad que, sin duda, se rebasará entre noviembre y diciembre. En cualquier caso, las arcas del Estado ya ingresaron por IRPF en los diez primeros meses de este año más que en cualquier ejercicio completo previo a 2022.

Entre enero y octubre, la Delegación Provincial de Agencia Tributaria en Salamanca ingresó 695,7 millones de euros, un 12,7 % más que en el mismo periodo de 2024. A falta de los datos de noviembre y diciembre, solo falta 1,4 millones de euros por ingresar para alcanzar una cifra superior a la del pasado ejercicio. En cualquier caso, ya se ha superado la recaudación de cualquier año completo anterior a 2024.

El Ministerio de Hacienda no solo ha conseguido elevar la recaudación por IVA e IRPF, sino también por el Impuesto de Sociedades. Hasta octubre, la Agencia Tributaria ingresó por este tributo casi 111 millones de euros, un 9,1 % más que en el mismo periodo del pasado ejercicio.

Por cada uno de los 328.971 salmantinos de la provincia, la Agencia Tributaria ingresa al día 6,95 euros. La mayor aportación procede del IRPF. Casi la mitad, 3,6 euros llegan a través de este tributo, y otros 2,16 se paga en concepto de IVA.