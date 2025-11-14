Los salmantinos gastan 94 euros en Lotería de Navidad: «Se nota un pequeño repunte» La Lotería Nacional ha lanzado el esperado anuncio de Navidad, aunque a los nostálgicos les sigue gustando el anuncio de Clive Arrindell. El gasto medio en Salamanca sube unos cuatro euros más que el año pasado

M. B. Salamanca Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

La venta de Lotería de Navidad entra en su tramo final, un año más marcada por el estreno del anuncio que acompaña a millones de españoles durante semanas. El de este año, centrado en la idea de «enmarcar el premio» para subrayar su valor simbólico y sentimental, ha despertado opiniones divididas entre loteros y compradores. Aunque el mensaje pretende reforzar el carácter especial de compartir la suerte, muchos nostálgicos siguen sin verlo al nivel de los clásicos.

«Bien, pero sin más», resume Macario Gómez, titular del despacho en la Rúa Mayor. «No enmarcamos el anuncio. Donde esté el Calvo… que se quite el resto». Su frase resume el sentir general: el anuncio gusta, pero no emociona como aquel histórico spot del 'Calvo de la Lotería', cuya música y estética provocaban que el público identificara la Navidad con tan solo unos compases. El reciente fallecimiento del actor ha reforzado aún más esa nostalgia.

En el terreno de ventas, la campaña arranca con datos positivos. «Yo calculo un 4% más que el año pasado y el gasto medio es difícil de calcular», indica Macario. Según Loterías en Salamanca, el gasto medio ronda los 93,98 euros, mientras que el año pasado fue de 89,66. Durante el verano, el turismo sigue siendo el motor principal, pero noviembre trae el grueso de las compras locales. Además, el anuncio, aunque no haya calado tanto como otros, sí ha generado más ventas: «Desde que salió, se nota un pequeño repunte».

En la administración La Mariseca ven la campaña «parecida a otros años», señala Antonio Hoya, quien confirma que el papel sigue reinando sobre el formato digital. «En Navidad, la gente quiere tener el décimo en la mano». Los números más buscados siguen siendo los acabados en 25, por el año 2025. En la administración n.º 13, María Luisa Sánchez confirma una tendencia parecida desde la primera semana de noviembre. Por otro lado, Justo Olmeda, visitante de Cuenca, valora positivamente el nuevo anuncio: «Me ha gustado».

Temas

Navidad

Salamanca