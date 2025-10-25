Los salmantinos, a la cabeza de los viajes gratuitos con la tarjeta Buscyl El 40 % de los traslados realizados en Castilla y León hasta el 15 de octubre fueron en esta provincia

Carlos Rincón Sábado, 25 de octubre 2025, 10:36 Comenta Compartir

Los salmantinos son los castellanos y leoneses que más partido están sacando a la nueva tarjeta Buscyl, que permite viajar gratuitamente en las líneas de autobús de titularidad autonómica. El 40 % de los traslados realizados hasta el 15 de octubre con ella en la Comunidad han sido en Salamanca.

De los 1.098.437 viajes gratuitos realizados con Buscyl desde el pasado 1 de julio en Castilla y León, 449.855 han sido en esta provincia, concretamente 407.609 por adultos y otros 42.246 por menores de 15 años. Hay que recordar que estos últimos tienen el transporte gratuito desde el pasado 1 de julio y que en Salamanca el 1 de septiembre la nueva tarjeta para empadronados permite desde el 1 de septiembre usar el autobús metropolitano sin pagar billete. Posteriormente se fueron sumando el resto de las líneas que dependen de la Junta.

El mes de septiembre fue el de mayor número de viajes con 50.709. Mientras que para el resto de la población, la cifra alcanza los 995.295 viajes entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

Por provincias la distribución es la siguiente: Ávila (3.538), Burgos (13.168), León (153.366), Palencia (22.372), Salamanca (449.855), Segovia (60.766), Soria (2.139), Valladolid (385.788) y Zamora (7.445). Datos que evidencian el mayor uso de la tarjeta que realizan los salmantinos.

El transporte metropolitano aglutina cuatro de cada cinco viajes, concretamente 839.331 en las 83 rutas de las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.

La Junta de Castilla y León ratifica su compromiso en el transporte público, colectivo, sostenible que vertebra todo el territorio y ante la demanda en el servicio se han puesto más de un centenar de refuerzos, principalmente en los metropolitanos de Salamanca y Valladolid y en tráficos interurbanos como Zamora-Salamanca o Palencia-Valladolid.

Solicitud para empadronados

La tarjeta Buscyl digital ya está a disposición de 450.000 usuarios, tras haberse dado ya respuesta a nueve de cada 10 solicitudes recibidas.

La forma más rápida y sencilla de solicitarla es por internet, a través de la web www.buscyl.es, rellenando un breve formulario con los datos personales para que la Junta compruebe el empadronamiento mediante un sistema de interoperabilidad establecido con el INE. De esta manera, el usuario recibirá la tarjeta con mayor agilidad que en la tramitación presencial.

También es posible realizar la gestión en formato físico de manera presencial, aunque se recomienda la vía online para agilizar los plazos y facilitar el acceso al servicio.

Puede solicitarla cualquier persona empadronada en Castilla y León. La tarjeta es personal e intrasferible y está vinculada al DNI. Para menores sin documento de identidad bastará con el libro de familia.

La Tarjeta Buscyl puede recibirse en formato físico o digital para llevar directamente en el teléfono móvil. Su funcionamiento es sencillo: basta con mostrarla al conductor al acceder al autobús, del mismo modo que se hacía anteriormente con los bonos de transporte, que por el momento siguen conviviendo con la Tarjeta Buscyl.