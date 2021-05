“Tiene mucha parte práctica en laboratorio, algo que me atrajo porque mi trabajo de fin de grado se centró en la microbiología ambiental”, explica el chico de 23 años. Además de completar sus conocimientos también le abre puertas para encontrar trabajo en empresas de análisis químicos. “Viene mucha gente que acaba de terminar la carrera porque aquí pueden utilizar todas las máquinas, algo que no han podido hacer en la universidad”, matiza el profesor antes de abandonar la clase para dejar paso a los alumnos del curso de “Sumiller”, que la necesitan para una cata.

Los chicos de “Ensayos Microbiológicos” se colocaron al acabar el curso, “algunos para hacer las PCR”, según su profesor

Raúl Martín ayuda a los chicos a llevar las copas para la práctica después de terminar la clase de apertura de espumosos. A pesar del alto nivel formativo de este curso, no se cubren todas las plazas. Al ser un certificado de nivel 3, los alumnos tienen que tener al menos el Bachillerato y por eso no hay tantos candidatos. “Ojalá entrara más gente”, desea Raúl, que enseña con pasión la “ceremonia” de la decantación del vino para que los futuros sumilleres cumplan a rajatabla sus 20 pasos. También les muestra los entresijos del degüelle, indicado para abrir botellas de vino muy antiguas para que el corcho no contamine el caldo. “Se trata de sorprender en sala”, subraya Raúl. Tras la formación, a sus alumnos se les abre un abanico de oportunidades de trabajo también en el campo de la distribución y en las rutas del vino que cada vez tienen más tirón, dentro y fuera de Salamanca. “Han crecido mucho en Las Arribes, en la Sierra y en la Ribera”, señala.