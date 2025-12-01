Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Javier Panera, director del Servicio de Actividades Culturales; Matilde Olarte, vicerrectora de Cultura, y Adelaida Sagarra, comisaria de la exposición. FOTO Y VÍDEO: ALMEIDA

El salmantino universal que abrió puertas en Estados Unidos a la cultura hispana

Salamanca y Puerto Rico reconoce en una muestra documental en la Casa Museo Unamuno la labor de difusión cultural de Federico de Onís en América

Roberto Zamarbide

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:35

Comenta

La Casa Museo Unamuno se abre hasta el 8 de enero a la figura de Federico de Onís, gran pionero en la difusión de la difusión de la cultura hispana en Nueva York y Puerto Rico en la primera mitad del siglo XX. A través de sus cartas, fotografías, documentos, videos y varios paneles informativos, una exposición pretende dar a conocer la ingente obra divulgativa de este salmantino universal no del todo reconocido.

Considerado por los organizadores de la exposición como «un salmantino universal», Federico de Onís (Salamanca, 1885) se incorporó en 1916 como profesor de Literatura Española a la Universidad de Columbia y desde Estados Unidos desplegaría a la largo de su vida una ingente labor como crítico literario, profesor universitario de Literatura, periodista, conferenciante, folclorista, poeta y escritor, ente muchas más facetas.

En 1926 Onís fue invitado a incorporarse al Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico, donde creó el Departamento de Estudios Hispánicos antes de volver en 1931 a su cátedra de Nueva York. «Sin embargo, es poco conocido porque se centró más en la gestión cultural, el estudio y la publicación, impulsando el trabajo de escritores, pensadores o folcloristas. Él se quedó más en segundo plano», destacó Adelaida Sagarra, profesora en la Universidad de Burgos y una de las comisarias de la exposición, junto a Miguel Ángel Náter, director del Seminario de Estudios Hispánicos Federico de Onís de la Universidad de Puerto Rico.

La muestra pone de manifiesto el papel crucial que tuvo Onís al ayudar a acceder al mercado estadounidense a escritores de la talla de Jorge Luis Borges o Gabriela Mistral, así como, tras la guerra, apoyando a profesores, académicos, pensadores y escritores exiliados de la Institución Libre de Enseñanza a introducirse en las universidades estadounidenses y mexicanas.

Esta iniciativa es el resultado de la colaboración entre el Seminario de Estudios Hispánicos Federico de Onís de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Salamanca, a través del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, el Servicio de Actividades Culturales, el Grupo de Transferencia del Conocimiento PATRICIIUUS y el GIR IHMAGINE de la Universidad.

Para Javier Panera, director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad, la muestra «va a servir para presentar a todos los salmantinos a una figura muy poco o nada conocida. Reúne además el interés de exponer abundante material inédito sobre Federico Onís y sobre su específica relación con Unamuno. Y por eso puede realizarse aquí, porque en su momento fue uno de los alumnos predilectos de don Miguel».

