Un salmantino asesorará a la poderosa presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen Alberto de Gregorio, nuevo director general de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo comunitario

Marian Vicente Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:40 Comenta Compartir

La Comisión Europea ha designado al salmantino Alberto de Gregorio Merino como nuevo director general de su Servicio Jurídico, que es el órgano encargado de prestar asesoramiento a la institución y representarla en los pleitos ante los tribunales europeos.

El cargo que ahora pasará a ocupar De Gregorio es de estrecha colaboración con la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. De hecho, es la única persona externa al Colegio de Comisarios que puede acceder a sus reuniones.

El departamento que dirigirá el salmantino no tiene competencias directas en legislación, pero es uno de los de mayor relevancia en el engranaje europeo por su proximidad con la todopoderosa presidenta alemana. Esto le permite influir en prácticamente todas las direcciones generales.

Alberto de Gregorio nació en Salamanca y parte de su familia todavía vive Salamanca y, aunque la mayor parte de su trayectoria laboral ha discurrido en las instituciones europeas, todavía es frecuente verlo corriendo la San Silvestre salmantina.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y fue profesor durante un tiempo en el departamento de Derecho Público. Pasó un año en Lovaina con una beca Eramus y cuenta con un máster en el College of Europe. Ha desempeñado la mayor parte de su carrera en el Consejo de la Unión, donde trabajó como director de su servicio jurídico.

Antes de su llegada a la administración pública, trabajó como abogado del despacho Cuatrecasas durante tres años. En los pasillos de Bruselas se destaca como un perfil de prestigio debido al reconocimiento logrado por su dilatada carrera en el sector.

De Gregorio sustituye en el puesto a Daniel Calleja, del que ha sido en los últimos años su mano derecha en el departamento jurídico del Ejecutivo Europeo.