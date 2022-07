Salmantinas por el mundo: las vivencias de dos voluntarias en la selva amazónica

“En Occidente tenemos una visión bastante equivocada de lo que pasa aquí”, señala haciendo referencia no solo a la forma de vida de estas comunidades, sino a su participación dentro de la política del país. “Son comunidades muy reivindicativas... Me ha sorprendido la capacidad de unión y reivindicación social que tiene el pueblo. Es algo que creo que hace falta en España”, añade.

“Las comunidades son bastante diversas. Hay quienes viven en su territorio y no salen de allí prácticamente nunca; otros, van a estudiar a la ciudad y luego vuelven a sus regiones de origen; también, hay algunos que hacen su vida en la ciudad, como tú y como yo”, destaca.

Celia, por su parte, también afirma que lo vivido le está enseñando muchas cosas, pero cree estar “desaprendiendo aún más”. “Estar aquí te hace replantearte todas las ideas que tenías fijas”, remarca. Y si de ideas preconcebidas se trata, hay una que quiere romper a toda costa: “Estás no son comunidades aisladas, están integradas dentro de la sociedad”, enfatiza, a la vez que aclara que existen indígenas que sí viven en aislamiento voluntario y que desarrollan su vida sin participar en las actividades de la ciudad; sin embargo, en la mayoría de los casos lo que prevalece es una organización mixta en la que los indígenas viven integradas a la sociedad, pero preservan sus costumbres y tradiciones.

“Son niños que viven sin recursos y pasan hambre, pero lo único que necesitan es un poquito amor: no piden nada más”

A pesar de todo lo positivo que les está aportando su visita a Ecuador, las jóvenes aclaran que no siempre es sencillo. Algunas de las realidades con las que han entrado en contacto son estremecedoras: “Son comunidades que viven situaciones muy complicadas... Lo más difícil para mí es ver que estos niños viven sin recursos, que pasan hambre y llevan vidas tan duras... Sencillamente, creo que valoramos muy poco lo que tenemos”, reflexiona Alicia.

“Es una experiencia que recomiendo para cualquiera. Yo pediría repetirla miles de veces y eso que aún no la he ni terminado”

“A mí lo que más me cuesta es adaptarme a los ritmos de vida que llevan. Me gusta tener todo organizado y pautado, y aquí la gente improvisa más. Es algo a lo que en España no estamos acostumbrados porque vamos siempre con prisas y nunca paramos, pero, como todo, es algo que tiene sus partes buenas y malas. A veces las cosas con calma salen mejor, pero en España nos fuerzan demasiado hacia la sobreproducción y las prisas”, puntualiza Celia, quien además destaca que recomendaría la actividad sin pensarlo dos veces.

Una afirmación a la que Alicia se suma: “recomiendo esta experiencia a cualquiera. El voluntariado es un acto de amor y de aprendizaje que no se olvida nunca. Te ayuda a construirte como personas y a tener una visión más real de lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo repetiría la experiencia miles de veces y eso que aún no la he ni terminado”.