“Salí del hospital sin poder andar, comer ni hablar”. La vida después del ictus

Nadie diría al ver y escuchar a Socorro que hace tres años estaba en coma al borde de la muerte en la UVI del Hospital de Salamanca. Tenía 65 años cuando esta mujer cayó desplomada en la cocina de su casa a causa de un derrame cerebral cuando estaba preparando la comida. Por suerte, ese día su marido aún no había sacado al perro a la calle y seguía en casa junto a ella. “Si no, estaría muerta”, reconoce la mujer, que este viernes participó en uno de los actos de la Asociación Asdace por el Día Mundial del Ictus, primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres.

“Nunca había tenido antecedentes de nada. Si bien es cierto que en esa época sufría más estrés y preocupaciones por la boda de un hijo y que había pedido la prejubilación y me la denegaban”, reconoce. Al ingresar en el hospital los médicos pusieron en lo peor a los hijos de Socorro: “Tardará muy poquito en morir. ¿Tenéis funeraria?”, les dijeron. En su familia derramaron muchas lágrimas durante semanas. Unos eternos tres meses en los que Socorro permaneció en coma y otro mes y medio más en planta tras implantarle una válvula en el cerebro. “Cuando salí del Hospital en silla de ruedas no podía mover las manos, ni las piernas, me alimentaba por sonda y no podía hablar”, explica la mujer, que no recuerda nada de aquellas semanas ni del inicio de su recuperación en la asociación Asdace.

“He vuelto a nacer y sólo puedo dar gracias a Asdace, asociación que por suerte encontró mi hija buscando información”, señala la mujer. Como ella, otros usuarios reclaman a los profesionales médicos, pero sobre todo a las trabajadoras sociales, que les informen y deriven a Asdace, el único recurso para rehabilitarse.

Socorro es un ejemplo a seguir para otros pacientes. Su lucha y fuerza de voluntad han jugado a favor en la sorprendente y esperanzadora recuperación. “He pasado de ser totalmente dependiente, a hacer vida normal, caminar 5 kilómetros cada día, cuidar de mis nietas, hacer la comida, la casa...”, resalta con orgullo Socorro, que tras pasar un ictus hemorrágico ha cambiado sus hábitos de vida. Lo más duro de la rehabilitación, admite, recuperar el habla. Nunca se imaginó que aprendería a pronunciar y a leer a la vez que sus nietas, compartiendo cuentos infantiles. “Iba al supermercado y no me salían las palabras. Era horrible. Aún hoy si me pongo nerviosa, me bloqueo. Otra de las secuelas es la falta de equilibrio y los mareos”, explica.