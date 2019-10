Salamanca y otras 39 ciudades realizan un flashmob simultáneo por el Día de las Personas sin Hogar

En esta 27ª edición de la campaña, las organizaciones promotoras de la misma —Cáritas, Faciam (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados), XaPSLL (Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona) y besteBI (Plataforma por la Exclusión Residencial y a favor de las Personas Sin Hogar de Bilbao)— urgen a toda la sociedad a “poner cara al sinhogarismo” para tomar conciencia del verdadero alance de esta sangrante realidad social.

A través de esta movilización ciudadana, además de decir «¡basta ya!» a las vulneraciones de derechos, de invisibilidad, de sufrimiento, de vivir en la calle, de inseguridad, de agresiones, de no poder acceder a una vivienda y, en definitiva, de no tener hogar, este año el objetivo es ponerle cara al sinhogarismo. Porque poner cara y rostro es el primer paso para contribuir a una sociedad más inclusiva que no deje en los márgenes a ningún ser humano, que siempre es su auténtico valor.