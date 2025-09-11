Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la cola que se formó para acceder a las Torres de la Catedral. ALMEIDA

Salamanca se vuelca con su historia en la jornada de puertas abiertas: casi 18.000 personas visitan sus monumentos

El Edificio Histórico de la Universidad y la Casa Lis encabezaron la lista de espacios más visitados

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:02

La Jornada de Puertas Abiertas, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de las Ferias y Fiestas, ha registrado este año la participación de 17.868 personas, una cifra ligeramente superior a la del año pasado, cuando se contabilizaron 17.665 visitantes.

Al igual que en la edición anterior, el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca ha vuelto a ser el espacio más visitado, con 2.330 personas, seguido del Museo de Historia de Automoción de Salamanca, que ha recibido 2.096 visitantes. Muy cerca, se ha situado el Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis, con 2.034 visitantes.

Otros espacios también han contado con gran afluencia: la Casa Consistorial ha acogido a 1.970 personas, la Torre de los Anaya a 1.221, mientras que a las Torres de la Catedral han subido 1.201 personas y, a las Torres de la Clerecía (Scala Coeli), un total de 1.073 visitantes.

Entre los museos y centros culturales, la Sala de Exposiciones de Santo Domingo ha recibido a 985 personas, el Museo Taurino a 931, Monumenta Salmanticae a 744 y el Museo del Cerro de San Vicente a 330 visitantes. También han pasado por el Centro de Interpretación de las Murallas 224 personas, por el Museo del Comercio 155 y por el DA2 152.

La Casa Museo Unamuno ha sumado 739 visitantes y la Filmoteca de Castilla y León 133. Entre los espacios municipales, el Parque de Bomberos ha recibido a 1.050 visitantes y las dependencias de la Policía Local, a un total de 500 personas.

