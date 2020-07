Salamanca voltea la situación: se convierte en la provincia más ‘segura’ de la Región

Salamanca ha pasado de ser el epicentro regional de la pandemia -la provincia que peor empezó durante las primeras semanas- a convertirse en el lugar más ‘saneado’ de contagios en Castilla y León.

La tasa de PCR positivos por cada 10.000 habitantes en Salamanca es de 0,21 durante las últimas dos semanas. Números prácticamente idénticos a los de Zamora, en cambio Salamanca tiene mejor evolución durante la última semana, que al ser el periodo más reciente es la cifra que más se valora por parte de los epidemiólogos: sólo 2 contagios en siete días y un incidencia de 0,06 casos por 10.000 habitantes. La más baja de la Comunidad.

Las cifras suponen un mensaje positivo, no solo para los salmantinos -que parecen estar haciendo bien la cosas en materia de higiene, distancia social y uso de mascarillas-, sino también para el turismo que pueda estar planteándose visitar la provincia. Hace aproximadamente un mes Salamanca quedó señalada al no ser propuesta para su avance a la fase 3 porque sus números eran “algo justos”. Semanas después la situación ha dado un vuelco y la provincia está mejor, incluso, que el área de salud de El Bierzo, que fue la que más rápido avanzó durante esta pandemia. Las cifras, en todo caso, no deben servir para caer en la relajación, puesto que el goteo de nuevos casos sigue existiendo.

En el lado opuesto de la moneda siguen estado Soria y Segovia, con una cifras de contagios que confirman la existencia de pequeños brotes, aunque controlados, según afirma la Consejería de Sanidad.

No obstante, los rebrotes, aunque preocupan a la Consejería, no han afectado a la situación epidemiológica del conjunto de la Comunidad, que es “muy favorable” ya que la tasa de Castilla y León, con un 0,13, se encuentra bastante por debajo de la incidencia acumulada en comparación con la media nacional, con un 0,75.